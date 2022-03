A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este martes, 22 de marzo, en los mercados.

El Gobierno da 'luz verde' a una bonificación de 500 millones para los transportistas. El Gobierno ha acordado con las principales organizaciones empresariales del sector del transporte una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros a partir del 1 de abril, con el fin de compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.

Zelenski rechaza los ultimátums rusos y avisa de que los acuerdos se someterán a referéndum. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha afirmado en una entrevista con Eurovision News que su país no se someterá a los ultimátums de Rusiay ha asegurado que solo lo aceptarán "cuando todos hayamos muerto". Asimismo, ha adelantado que cualquier acuerdo para el fin de la guerra será sometido a referéndum.

Elon Musk inaugura la gigafactoría de Tesla, de 5.000 millones, en Berlín. El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, inaugurará este martes la nueva gigafactoría de la compañía a las afueras Berlín (Alemania) y tiene previsto entregar personalmente a los clientes las primeras unidades del Model Y producidos en la fábrica.

Evergrande anuncia que no podrá presentar sus resultados anuales a tiempo. Evergrande no publicará sus resultados anuales de 2021 antes del 31 de marzo, con lo que incumplirá la norma que exige cotizar en bolsa. La compañía alega que el trabajo de auditoría aún no ha concluido debido a los "cambios drásticos" en sus operaciones desde la segunda mitad del año pasado.

El bitcoin ha despertado, pero "hasta que no se superen los 50.000" no cantemos victoria. El bitcoin cotiza otra vez por encima de 42.000 dólares este martes, nivel de precios que ha rebasado durante el fin de semana. Pese a que el lunes envió muestras de agotamiento, la moneda digital más operada del mundo ha vuelto a cobrar impulso para intentarlo de nuevo con esta zona de resistencia, aunque los expertos avisan de que, pese a las buenas sensaciones, hasta que no ataque los 46.000 dólares, las subidas se encajan dentro de la consolidación de los precios en la que lleva algunas semanas encajado el activo digital.