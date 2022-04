La Comisión Europea ha actualizado la lista de seguridad aérea de la Unión Europea (UE) al no cumplir con las normas internacionales de seguridad. A través de un comunicado ha informado este lunes de la inclusión de 21 compañías aéreas rusas en la 'lista negra' de aerolíneas que tienen prohibido operar en la UE.

Esto refleja serias preocupaciones de seguridad debido a la reinscripción forzada por parte de Rusia de aeronaves de propiedad extranjera, permitiendo a sabiendas su operación sin certificados válidos de aeronavegabilidad, explica.

"La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha permitido que las aerolíneas rusas operen cientos de aviones de propiedad extranjera sin un Certificado de Aeronavegabilidad válido. Las aerolíneas rusas involucradas lo han hecho a sabiendas en violación de las normas internacionales de seguridad pertinentes", ha señalado la comisionada de Transporte, Adina Vălean.

Ha añadido que "esto no solo es una clara violación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (el Convenio de Chicago), sino que también representa una amenaza inmediata para la seguridad. Vivimos en el contexto de la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, quiero dejar muy claro que esta decisión no es una sanción más contra Rusia; se ha tomado únicamente sobre la base de motivos técnicos y de seguridad. No mezclamos la seguridad con la política".

Tras la actualización, un total de 117 aerolíneas están prohibidas en los cielos de la UE.