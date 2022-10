"No creo que haya una recesión. Si la hay, será una recesión muy leve. Es decir, bajaremos ligeramente". Son palabras del presidente de EEUU, Joe Biden, en una entrevista, con las que contradice la opinión de expertos como Jamie Dimon (JP Morgan) o Paul Tudor Jones, que han avisado en los últimos días sobre esta cuestión.

Biden se ha pronunciado así en una entrevista emitida por 'CNN'. "Cada seis meses dicen esto. Cada seis meses, miran hacia los próximos seis meses y dicen lo que va a pasar", ha criticado el demócrata en referencia a las recientes proyecciones económicas de los principales bancos estadounidenses.

Y es que Dimon, consejero delegado de JP Morgan, ha dicho esta semana que probablemente habrá una recesión en seis o nueve meses en EEUU y el resto del mundo. "Todavía no ha ocurrido. No la hay... No creo que haya una recesión. Si la hay, será una recesión muy leve. Es decir, bajaremos ligeramente", ha destacado Biden en la mencionada entrevista.

El presidente estadounidense no ha descartado del todo la posibilidad de una recesión, pero afirma que las probabilidades son bajas. "Es posible", ha dicho, pero "no lo preveo", ha insistido. Y eso que la Reserva Federal (Fed) sigue subiendo los tipos de interés de forma agresiva para contener la inflación, lo que podría llevar a la recesión como ya han alertado incluso algunos miembros del banco central.

Biden ha reconocido que Estados Unidos tiene "problemas reales", pero también ha querido presumir de la legislación aprobada bajo su administración, como la Ley de Reducción de la Inflación, que según dice ha puesto a EEUU en "una mejor posición que cualquier otro país importante del mundo, económica y políticamente".