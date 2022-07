El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves la decisión de política monetaria tras la reunión de su Consejo de Gobierno del mes de julio. El organismo ha optado por subir los tipos de interés por primera vez en 11 años y lo ha hecho en 50 puntos básicos, "en línea con su firme compromiso con su mandato de mantener la estabilidad de precios, ha decidido hoy adoptar nuevas e importantes medidas para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo", según ha dicho en un comunicado.

Así, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito aumentarán hasta el 0,50%, 0,75% y 0,00%, respectivamente, con efectos a partir del 27 de julio de 2022. El banco central ha aprobado el Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI), la herramienta destinada a prevenir la fragmentación en los mercados de deuda.

El incremento del doble de lo avanzado por el banco central se aleja del preanuncio monetario del mes de junio, cuando anticipó un alza del precio del dinero de 25 puntos básicos. Las actas de la reunión de junio corroboraron que el banco central no creía que una mayor subida en julio aliviara la inflación y se dejaba un incremento del 0,50% para septiembre, pero las condiciones en la eurozona han empeorado desde entonces y se han sucedido las noticias negativas, ente ellas la paridad del euro frente al dólar, que incluso se llegó a quebrar brevemente.

"El Consejo de Gobierno ha considerado que es adecuado dar un primer paso en su senda de normalización de los tipos de interés oficiales más significativo de lo indicado en su reunión anterior", expresa el comunicado. "Esta decisión se basa en la valoración actualizada del Consejo de Gobierno de los riesgos para la inflación y tiene en cuenta el apoyo reforzado que proporciona el TPI para la transmisión efectiva de la política monetaria". Una decisión, dice el BCE, que "contribuirá al retorno de la inflación al objetivo a medio plazo del Consejo de Gobierno fortaleciendo el anclaje de las expectativas de inflación y asegurando el ajuste de las condiciones de demanda para la consecución de su objetivo de inflación a medio plazo".

En las próximas reuniones el BCE cree que "será apropiada una normalización adicional de los tipos de interés", por lo que seguirá con las alzas, tal como se adelantó en junio. Los mercados contemplan una subida total de entre 125 y 150 puntos básicos este año.

En el comunicado, cabe destacar también que el instituto emisor se da permiso para abandonar el 'forward guidance', la orientación que se daba a los mercados. "El paso adelantado para salir de los tipos de interés negativos acordado hoy permite al Consejo de Gobierno una transición a un enfoque en el que las decisiones sobre los tipos de interés se adoptarán en cada reunión", expresa, al tiempo que indica que "la senda futura de los tipos de interés oficiales que acuerde el Consejo de Gobierno continuará dependiendo de los datos y le ayudará a cumplir su objetivo de inflación del 2% a medio plazo. En el contexto de normalización de su política, el Consejo de Gobierno evaluará las opciones de remuneración del exceso de liquidez".

EL INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN

El banco central también ha explicado que mientras el Consejo de Gobierno sigue normalizando la política monetaria, el TPI asegurará la transmisión fluida de la orientación de dicha política a todos los países de la zona del euro. La unicidad de la política monetaria del Consejo de Gobierno es condición indispensable para que el BCE pueda cumplir su mandato de mantener la estabilidad de precios.

El TPI se sumará al conjunto de herramientas del Consejo de Gobierno, dice el instituto emisor, y "puede activarse para contrarrestar dinámicas de mercado no deseadas o desordenadas que constituyan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en el conjunto de la zona del euro". El "volumen de las compras en el marco del TPI dependerá de la gravedad de los riesgos para la transmisión de la política". No se han establecido restricciones ex ante para las compras. Al salvaguardar el mecanismo de transmisión, el TPI permitirá al Consejo de Gobierno cumplir con mayor efectividad su mandato de mantener la estabilidad de precios.

En cualquier caso, la flexibilidad en la reinversión del principal de los valores de la cartera del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) que vayan venciendo sigue siendo la primera línea de defensa para contrarrestar los riesgos para el mecanismo de transmisión relacionados con la pandemia.