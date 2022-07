Además del incremento de tipos de interés de 50 puntos básicos de este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado el Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI), la herramienta destinada a prevenir la fragmentación en los mercados de deuda.

Mientras el Consejo de Gobierno sigue normalizando la política monetaria, el TPI asegurará la transmisión fluida de la orientación de dicha política a todos los países de la zona del euro. La unicidad de la política monetaria del Consejo de Gobierno es condición indispensable para que el BCE pueda cumplir su mandato de mantener la estabilidad de precios.

El TPI se sumará al conjunto de herramientas del Consejo de Gobierno, dice el instituto emisor, y "puede activarse para contrarrestar dinámicas de mercado no deseadas o desordenadas que constituyan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en el conjunto de la zona del euro". El "volumen de las compras en el marco del TPI dependerá de la gravedad de los riesgos para la transmisión de la política". No se han establecido restricciones ex ante para las compras. Al salvaguardar el mecanismo de transmisión, el TPI permitirá al Consejo de Gobierno cumplir con mayor efectividad su mandato de mantener la estabilidad de precios.

Durante la rueda de prensa posterior a la decisión del BCE, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha asegurado que "todos los países (de la eurozona) son elegibles para el TPI", y que está destinado a paliar "los riesgos de todos los países de la zona euro". Eso sí, este instrumento "se activará en determinadas circunstancias" y cuando el Consejo de Gobierno decida que un país es elegible para el TPI, intervendrá y no habrá límites.

Estos son los cuatro criterios para activar el TPI, son los siguientes:

1- que el país cumpla con los requisitos fiscales de la UE, que se adapte.

2- La ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos.

3- Trayectoria sostenible de la deuda.

4- Políticas macroeconómicas que estén bajo las recomendaciones de las instituciones europeas.