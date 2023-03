BBVA Research ha elevado la previsión de crecimiento del PIB de todas las comunidades autónomas en el año 2023, hasta situarlo en el 1,6%, cuatro décimas por encima de la última previsión. Las regiones industriales -que se podrán aprovechar mejor de la resolución progresiva de los cuellos de botella y de la puesta en marcha de los fondos europeos Next Generation EU- y las turísticas han recibido un impulso especial.

Baleares será la comunidad que lidere el crecimiento este año, con un avance del 3,3%, seguida de Canarias (2,8%) y de la Comunidad de Madrid (2%). Las más rezagadas serán el Principado de Asturias y la Región de Murcia, con sendos avances del 1%, y Galicia (1,1%), según BBVA Research.

En 2024 la actividad aumentará un 2,6%, ocho décimas menos de lo que BBVA Research preveía en su último observatorio, por que la subida de los tipos de interés debilitará la recuperación del consumo -y, por ende, dará lugar a una desaceleración progresiva del turismo- y enfriará la inversión.

"Gracias a la reducción del precio de la energía, el transporte y los insumos importados las economías de las comunidades ligadas a la industria se verán beneficiadas en 2023. El crecimiento del PIB nacional, que BBVA Research prevé que sea del 1,6% (+0,4 puntos porcentuales), se impulsará gracias a la actividad industrial de Navarra (+0,9pp), Galicia (+0,6pp), País Vasco, Castilla y León y Cataluña (+0,5) y en menor medida de la C. Valenciana (0,4pp), regiones muy vinculadas al sector automotriz", explica el informe.

Por otro lado, la recuperación de la demanda europea que conlleva al repunte del consumo por parte de los turistas no residentes apoyará el crecimiento en las islas. Se recuperará también el turismo urbano y el de ferias o negocios, que en comunidades como Madrid o Cataluña están acelerando el gasto turístico fundamentalmente por parte de los extranjeros.

Con respecto al mercado inmobiliario, la incertidumbre y la subida de los tipos de interés generarán una caída en las transacciones de vivienda, principalmente en las comunidades del norte por un bajo dinamismo del mercado de trabajo.

MENOR CRECIMIENTO EN 2024

De cara al próximo año, según el servicio de estudios de BBVA, la subida de los tipos de interés será la principal amenaza de la recuperación del consumo y de la inversión. Un hecho que repercutirá de manera más notable en las comunidades autónomas con un mayor peso del consumo, como Madrid y Cataluña (con una rebaja en la previsión de crecimiento de 1,1pp), Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (-0,9pp), Extremadura y Murcia (-0,8pp) y Andalucía (-0,6pp). El menor dinamismo del consumo también afectará al turismo, principalmente el de Baleares y Canarias.

"Pese al recorte, el país crecerá un 2,6% el próximo año, con avances del PIB por encima de la media en Asturias, Baleares, Cantabria y País Vasco(del 2,9%); Aragón, Castilla y León, Galicia y Navarra (2,8%); y Madrid y La Rioja (2,7%). Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia registrarán los crecimientos más moderados, del 2,4%", añade el informe.

No obstante, en 2024, todas las CCAA habrán recuperado el nivel de PIB de 2019, pero en las del sur aún no se habrá logrado recuperar el nivel de PIB per cápita. En cuanto al empleo, la tasa de paro crecerá hasta el 2,8%, 1,5 más que en 2023.