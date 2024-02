Este sábado arranca el Año del Dragón en China y lo hace, desde la perspectiva económico-bursátil, con varios aspectos que no deben perderse de vista. Por un lado, con la economía del gigante asiático frágil y en deflación, y con un sector inmobiliario que no consigue remontar. A esto se suman los estímulos (para muchos aún insuficientes) del Gobierno para reactivar el crecimiento y unas bolsas que llevan varios años de caídas. Además, no hay que olvidar que Donald Trump camina firme hacia la Casa Blanca, con lo que esto supone de cara a revivir la famosísima guerra comercial entre las dos principales potencias económicas mundiales.