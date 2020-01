El Brexit ya es un hecho. A las 00:00 horas de esta noche se producirá la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Ha sido un arduo camino desde junio de 2016 -cuando salió 'sí' en el referéndum- que a punto ha estado de acabar con la paciencia de los británicos y de todos los europeos, que se ha llevado por delante a Theresa May y a otros muchos parlamentarios ingleses y que finalmente llega a su 'fin' de la mano de Boris Johnson.

Sin embargo, ni el primer ministro británico ni la Unión Europea (UE) tendrán tiempo de descansar hasta que no se consiga un acuerdo comercial entre ambas partes. Éste empezará a negociarse desde el mismo 3 de marzo y debe cerrarse en once meses, tiempo que muchos consideran absolutamente insuficiente.

El Parlamento británico, con mayoría de los Conservadores, se ha asegurado de que el plazo para llegar a este pacto no pueda extenderse más allá del 31 de diciembre de 2020. Esto lleva a temer que, y pese a que ahora todo apunta a una salida ordenada y amistosa, se acabe produciendo un Brexit duro de consecuencias imprevisibles.

La mayoría de expertos creen que finalmente habrá un acuerdo, el quid de la cuestión es si será satisfactorio para ambas partes. Algunos políticos británicos han sugerido que Bruselas podría ser flexible respecto a las reglas para proteger los flujos comerciales, pero Michael Barnier -negociador jefe de la UE para el Brexit- ya ha advertido de que quien tiene más que perder aquí es Reino Unido y ha avisado que la UE "nunca, nunca, nunca" comprometerá el mercado único.

"PREPARADOS PARA UN CAMINO PROBLEMÁTICO Y PEDREGOSO"

Las negociaciones no van a ser fáciles. Esta es la otra idea en la que coinciden los expertos. "Los inversores deberían estar preparados para un camino problemático y pedregoso durante las conversaciones", avisa Neil Wilson, director de análisis de Markets.com, y no es el único.

Los nervios en el mercado irán a más a medida que vaya transcurriendo el año y no haya acuerdo. Aunque no es el escenario principal para muchos, persiste la amenaza de que no se llegue a ese pacto. "Hay una especie de 'mini-límite' en junio, cuando ambas partes deberían mostrar su confianza de cara a cerrar un acuerdo en Navidad", añade Wilson. "Mucho dependerá de cómo se perciba el progreso en verano", recalca.

Pero el momento crítico llegará en diciembre. Los analistas avisan de que la libra podría irse por debajo de 1,20 frente al dólar (ahora cotiza en 1,30) si las conversaciones son "un completo desastre". También avanzan un desplome en la renta variable, especialmente en el índice británico.

El comercio entre los 27 países europeos con Reino Unido representó el 5,2% del comercial total del bloque europeo en 2018, según datos de junio. Frente a esto, el comercio de Reino Unido con los demás países de la Unión Europea representó más de la mitad de su volumen comercial total en el mismo año, lo que refleja que, efectivamente, los nuevos acuerdos comerciales -sobre pesca, seguridad, intercambio de datos y comercio general de bienes y servicios - son especialmente relevantes para los británicos.

El mismo informe mostró que la UE-27 era el principal socio comercial del Reino Unido en 2018, mientras que este último sólo era el tercer país más importante para el comercio de la UE, después de los Estados Unidos y China.

"La UE tiene la experiencia y claramente tiene la ventaja en las conversaciones. Pero también quiere un acuerdo", precisan desde Markets.com. "Habrá tensiones y habrá acusaciones mutuas, pero se hará un trato. Reino Unido se enfrenta a la complejidad añadida de intentar trabajar en un acuerdo comercial con EEUU simultáneamente. La tarea es enorme, pero estarán a la altura", confía Wilson.