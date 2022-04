Nuevos tramos en el IRPF, cambios en la deducción de los planes de pensiones, una casilla específica para las criptomonedas o la exención por las ayudas por daños causados por catástrofes naturales como Filomena o el volcán de La Palma. Son algunas de las novedades que trae este año la declaración de la renta, cuyo periodo de presentación comienza el próximo 6 de abril.

Hay que tener en cuenta que recordar que las novedades fiscales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 sí aplican para la presentación este año del IRPF y que hay algunos tipos y tramos que se han actualizado. Así, en la escala estatal, en la base general, se suben dos puntos porcentuales para gravar a las rentas superiores a 300.000 euros.

De esta forma, se aplica el 19% hasta 12.450 euros, el 24% entre 12.450 euros y 20.200 euros, el 30% entre de 20.200 euros hasta 35.200 euros, el 37% entre 35.200 euros y 60.000 euros, el 45% entre 60.000 euros hasta 300.000 euros y el 47% a partir de 300.000 euros.

Por su parte, en la base del ahorro, la conocida como parte barata del impuesto, se incluye también un tipo de gravamen marginal nuevo: del 26% a partir de 200.000 euros. Así, se aplica el 19% hasta 6.000 euros, el 21% entre 6.000 euros y 50.000 euros, el 23% entre de 50.000 euros y 200.000 euros y el 26% a partir de 200.000 euros, como señalan desde Abante.

También hay modificaciones para los trabajadores extranjeros. La conocida como 'Ley Beckham' se aplica a los trabajadores que van a presentar su declaración de la renta en España este año pero que en los diez años anteriores no habían sido residentes fiscales en el país. Tendrán que pagar un 24% de IRPF por los primeros 600.000 euros ganados en el trabajo y se establece el nuevo tramo del 47% a partir de los 600.000 euros de ingresos.

Otro de los cambios tiene que ver con la deducción en el plan de pensiones. Los contribuyentes que hayan añadido dinero a este producto durante el último año fiscal pueden aplicarse una deducción de un máximo de 2.000 euros. En lo que respecta a los planes de pensiones empresariales, el máximo deducible para las aportaciones de empleados es de 2.000 euros y de 8.000 euros para las aportaciones de las empresas.

Además, este año la Agencia Tributaria introduce en la declaración una casilla específica para las criptomonedas. La casilla aparecerá para los contribuyentes bajo el título de 'saldos en monedas virtuales' dentro del apartado de 'otras ganancias y pérdidas que derivan de la transmisión de elementos patrimoniales'. En esta nueva casilla hay que incluir los movimientos con criptomonedas, mientras que si se han obtenido intereses o rendimientos derivados de las criptomonedas, hay que incluirlos en el apartado de 'Ganancias y Pérdidas' que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales, no en esta nueva casilla.

Si las criptomonedas no han generado rendimientos o no se ha realizado ningún movimiento, no hay que incluirlas en la renta, ya que no se han producido ganancias ni pérdidas, que es lo que hay que recoger en la declaración de la renta, detallan en TaxScouts.

Quien haya realizado en su vivienda obras de mejora de eficiencia energética, hay tres nuevas deducciones. La primera por realizar obras que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en viviendas habituales, con una deducción de hasta el 20% hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda. La segunda por realizar obras que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en viviendas habituales, con una deducción de hasta el 40% de las cantidades hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.

Y la tercera por realizar obras que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en edificios de uso predominantemente residencial. En este caso las comunidades podrán deducirse hasta el 40% hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Por otro lado, quedarán exentas las ayudas por daños causados por catástrofes naturales. La Agencia Tributaria ha mantenido exentas de ser declaradas las ayudas excepcionales concedidas en los supuestos de fallecimiento y de incapacidad absoluta permanente causados directamente por la borrasca 'Filomena'. Ocurre lo mismo con las ayudas concedidas por daños personales causados directamente por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Por último, se regula el mercado de segunda mano. Las ventas en estas plataformas solo hay que declararlas si el valor de venta es superior al de la compra, lo que es poco común. Por otro lado, si la venta en estas plataformas se hace habitualmente o el volumen de ingresos superior al salario mínimo profesional se puede considerar que se está realizando una actividad económica, por lo que el vendedor debería darse de alta como autónomo, declarar el IVA y cumplir el resto de obligaciones de los autónomos.