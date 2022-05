El Ibex 35 y el resto de Europa retoman las fuertes caídas este jueves, lo que evidencia hasta qué punto los mercados están dominados actualmente por los nervios y la volatilidad. El Ibex se deja un 1,5%, hasta los 8.196 puntos. Dentro del selectivo prácticamente todos los títulos cotizan en verde, salvo Telefónica. La operadora sube tras ganar un 20,3% en el primer trimestre, aunque las cifras han superado estimaciones. Este jueves también anunciarán cifras otras compañías, como Naturgy.

Los expertos de Bolsamanía continúan muy escépticos con el Ibex pese a los rebotes puntuales, como el que se vivió ayer. Insisten en que su tendencia es bajista y que, por el momento, no hay ninguna "señal sólida" que haga pensar en un cambio de tendencia.

Wall Street vivió una nueva sesión de caídas ayer (el Nasdaq se dejó más de un 3%) mientras que la sangría continúa en las 'criptos'. El bitcoin se deja más de un 10% y se hunde hasta los 26.071 dólares, y el ethereum pierde un 17%, hasta los 1.749 dólares. Las ventas de pánico siguen dominando el mercado de las criptomonedas y no parece que vayan a parar a corto plazo.

El IPC de abril de EEUU publicado ayer finalmente se 'moderó' menos de lo esperado. Se esperaba una caída hasta el 8,1% desde el 8,5% y finalmente quedó en el 8,3%.

Aunque la inflación no cayó tanto como se esperaba, la subida inicial de los rendimientos de los bonos no duró mucho, ya que el rendimiento a 10 años de EEUU no pudo superar el 3% y cerró a la baja por tercer día consecutivo. Esto parece indicar que los mercados de bonos están menos preocupados por la inflación que por la desaceleración de la economía en general, comentan los analistas.

Hoy los datos macro más significativos llegan desde Reino Unido, donde se ha publicado el PIB de Reino Unido, que crece un 0,8% en el primer trimestre, por debajo del 1% esperado.

En Asia, el color rojo ha dominado la jornada, con caídas especialmente destacadas en el Nikkei (-1,77%), aunque el superávit del mes de marzo de Japón se ha ampliado hasta 20.000 millones de dólares. El Banco de Japón, por su parte, ha mostrado en las actas de la última reunión que no tiene ninguna prisa por modificar su política monetaria.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0457 dólares (-0,5%). El petróleo cae un 2%, hasta los 105,40 dólares el Brent y los 103,30 dólares el West Texas.

El oro cede ligeramente (1.850 dólares) y la plata pierde un 1% (21,31 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,821%.