El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas parece que quieren extender este miércoles las alzas que se vieron ayer a ambos lados del Atlántico. Los futuros vienen con subidas del 0,4% a la espera de que hoy se conozca la referencia más importante de la semana, el IPC de junio en EEUU, para el que se estima una moderación en la tasa general, en términos interanuales, hasta el 3,1% desde el 4,0%.

Hoy también se publica el dato final del IPC de España del mes pasado y, además, hay reunión de tipos del Banco de Canadá, que se prevé que los eleve hasta el 5% desde el 4,75%.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido los tipos sin cambios en el 5,50%. Asimismo, en Japón, la inflación mayorista (precios al por mayor) ha subido un 4,1% en junio, el ritmo anual más lento desde abril de 2021.

En el ámbito geopolítico, hoy se habla de la OTAN, que ha dicho que Ucrania formará parte de la alianza cuando las "condiciones lo permitan". Por su parte, Corea del Norte ha lanzado este miércoles un misil balístico de largo alcance hacia aguas orientales.

ACTIVISION SE DISPARA

Activision Blizzard se disparó ayer un 10% en Wall Street después de que una jueza estadounidense haya respaldado su compra por parte de Microsoft en una operación valorada en 69.000 millones de dólares. Así, ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) para bloquear la transacción.

"El Tribunal considera que la FTC no ha demostrado una probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede disminuir sustancialmente la competencia. Por el contrario, la evidencia del registro apunta a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, la moción de una orden judicial preliminar es denegada", ha escrito la jueza en su fallo.

EL IBEX SE PLANTEA UN REBOTE DESDE LOS 9.200

Las subidas de ayer y las alzas que se anticipan hoy hacen pensar que el Ibex está listo para un rebote desde el soporte de los 9.200 puntos.

"A corto plazo podríamos ver una extensión de las subidas con la intención de cubrir el hueco bajista que se dejara el jueves de la semana pasada en los 9.486 puntos", indican los analistas de 'Bolsamanía'.

Para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos anuales dibujados, este mismo mes de julio, en los 9.658 puntos. Ojo que si pierde el soporte de los 9.200 puntos podríamos ver una continuación de las caídas hasta el nivel de los 9.000 puntos.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,103 dólares (+0,22%). El petróleo cotiza con ligerísimas alzas. El Brent se sitúa en 79,46 dólares y el WTI, en 74,89 dólares.

El oro sube un 0,43% (1.945 dólares) y la plata, un 0,79% (23,46 dólares).

El bitcoin avanza hasta los 30.629 dólares y el ethereum, hasta los 1.883 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,966%.