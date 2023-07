El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas apuntan a un arranque de sesión plano este martes después de las caídas moderadas que se vieron ayer a este lado del Atlántico (el CAC perdió más por los descensos en los valores del lujo tras los resultados de Richemont). El Ibex finalizó el día absolutamente plano, y comenzará hoy la sesión, de nuevo, en los 9.438 puntos.

Wall Street terminó este lunes con alzas, más destacadas en el Nasdaq, mientras que en Asia la sesión se salda con signo dispar, con caídas más abultadas en la Bolsa de Hong Kong (-2%). Allí, Evergrande, la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, ha anunciado resultados, con unas pérdidas de 81.000 millones de dólares en 2021 y 2022 y un aumento del pasivo total. Recordamos que la compañía lleva sin cotizar en bolsa desde marzo de 2022.

Con todo, la atención de este martes se centrará en la publicación de más resultados, en este caso al otro lado del Atlántico. Atentos a las cuentas de Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon. Mañana miércoles se anunciarán las de Goldman Sachs y las de dos grandes tecnológicas, Netflix y Tesla.

EL FOCO SIGUE EN CHINA

La tención sigue puesta este martes en China después de que ayer se publicara un PIB del segundo trimestre que creció menos de lo esperado. Los expertos esperan que las autoridades chinas anuncien de forma inminente un paquete de estímulos que garantice que el gigante asiático crecerá este año "alrededor de un 5%", que es el objetivo impuesto oficialmente. Dicen los analistas que el anuncio puede llegar en la reunión del Politburó (el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista) que se celebra a finales de mes.

Precisamente sobre China ha hablado la Secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien ha avisado de que su desaceleración puede tener un "efecto dominó" global. "Muchos países dependen del fuerte crecimiento chino para promover el crecimiento en sus propias economías, particularmente en los países de Asia, y el lento crecimiento en China puede tener algunos efectos secundarios negativos para EEUU", dijo ayer Yellen a 'Bloomberg TV'.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1259 dólares (+0,22%). El petróleo sube un 0,3%. El Brent se sitúa en 78,73 dólares y el WTI, en 74,40 dólares.

El oro avanza un 0,4% (1.964 dólares) y la plata, otro 0,4% (25,12 dólares).

El bitcoin pierde un 0,69% (30.090 dólares) y el ethereum, un 1,36% (1.906 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,791%.