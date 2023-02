El Ibex 35 y el resto de plazas europeas apuntan a un arranque de jornada claramente positivo (futuros: +1%) tras las palabras de Jerome Powell de ayer por la tarde, que tampoco preocuparon a Wall Street, lo que motivó que se vieran alzas importantes al otro lado del Atlántico.

Powell volvió a repetir que, aunque empieza a notarse un poco de alivio, todavía queda camino por recorrer para que la inflación vuelva al objetivo y que "serán necesarias más subidas de tipos". Sin embargo, tras el fuerte dato de empleo que se conoció el viernes y que deja la puerta abierta a más alzas de tipos por parte de la Fed, los expertos consideran -y parece que las bolsas también- que el presidente de la Fed no ha sido especialmente duro en sus palabras en cuanto a anticipar alzas de tipos más contundentes.

"En resumen, los comentarios de Powell fueron solo un poco más agresivos que sus palabras en la conferencia de prensa (de la reunión de tipos). Sin embargo, a los mercados de EEUU no pareció importarles mucho, y terminaron el día fuertemente al alza", comentan los expertos de CMC Markets en su informe diario de mercados.

El otro protagonista de la mañana es Joe Biden, que ofreció anoche su discurso sobre el estado de la Unión en el que aprovechó, como no podía ser de otra manera después de la crisis del 'globo espía', para lanzar un mensaje a China. "Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para protegernos", dijo Biden. El presidente de EEUU volvió a referirse al tema de imponer un impuesto a los multimillonarios. "El sistema tributario no es justo", dijo. "¿La idea de que en 2020, 55 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos obtuvieran 40.000 millones de dólares en ganancias y pagaran 0 dólares en impuestos federales? 0 dólares? Amigos, simplemente no es justo", afirmó.

Este miércoles seguirán publicándose resultados empresariales en una jornada en la que hay pocas referencias macro relevantes y en la que hablarán otros miembros de la Fed que podrían seguir dando pistas sobre los planes del banco central, aunque está claro que el mercado ya tiene 'descontada' la actuación de los bancos centrales y se ha vuelto considerablemente inmune a ellos... da la impresión.

Société Générale ha superado las estimaciones en el cuarto trimestre gracias a su unidad de inversión. El banco obtuvo un beneficio neto de 1.160 millones de euros. Los analistas estimaban 905 millones. Además, es noticia hoy la decisión del banco central de India de subir tipos en 25 puntos básicos. Es lo que se esperaba, pero sí ha sorprendido que haya dejado la puerta abierta a más alzas debido a que la inflación subyacente sigue fuerte.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0734 dólares (+0,10%). El petróleo cotiza mixto, con movimientos moderados. El Brent cae levemente (83,69 dólares) y el WTI avanza un 0,18% (77,28 dólares).

El oro suma un 0,24% (1.889 dólares) y la plata, un 0,69% (22,33 dólares).

El bitcoin sube un 1% (23.206 dólares) y el ethereum, un 2,3% (1.674 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,658%.