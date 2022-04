El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas abrirán este miércoles con cautela (futuros: -0,3%) pendientes de que la Reserva Federal (Fed) ofrezca más detalles sobre sus planes con la publicación de las actas de la última reunión, que se conocerán esta tarde, ya con el mercado europeo cerrado. Los inversores están muy pendientes de los planes del banco central estadounidense, especialmente tras los comentarios de ayer de la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, y de Mary Daly, de la Fed de San Francisco, que sugirieron que el banco central podría iniciar el proceso de reducción del tamaño del balance al mismo tiempo que subirá los tipos el próximo mes.

"Las actas de la Reserva Federal de hoy deberían ofrecer alguna información adicional sobre el pensamiento de todos los responsables políticos de la Reserva Federal en esta parte del proceso de normalización de la Reserva", señalan los expertos de CMC Markets en su informe diario.

Este va a ser el dato más relevante de la jornada, sin olvidar el PMI Caixin del sector servicios en China de marzo, que ha caído a terreno de contracción (por debajo de 50). Se ha situado en 42 desde 50,2 y frente a le estimación de una subida a 53. La negativa referencia ha llevado a fuertes caídas en el Hang Seng, que vuelve a cotizar tras el festivo de este martes. El Shanghai aguanta y está plano. En Japón, el Nikkei pierde también más de un 1%.

DE LA GUERRA... A MACRÓN

En el capítulo de la guerra, la Unión Europea ha anunciado que está dispuesta a dejar de comprar carbón ruso en la próxima etapa de sanciones a Rusia, mientras que el veto al petróleo y al gas sigue sin llegar.

Por otro lado, no debe olvidarse que Francia celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales este fin de semana, con Emmanuel Macron como claro favorito en las encuestas. De cara a la segunda vuelta, sin embargo, la ventaja del actual presidente francés con respecto a Marine Le Pen no es tan holgada como en las últimas elecciones. Aun así, todo parece indicar que no habrá sorpresas. El mercado busca un triunfo de Macron, aunque no teme que gane Le Pen tanto como en el pasado, especialmente porque la líder de ultraderecha ha suavizado su postura radical respecto a Europa.

SEÑAL DE FORTALEZA

El Ibex dio este miércoles una señal de fortaleza tras subir un 1,20% y ya está pegado a la media de 200 sesiones, importante nivel de resistencia.

"Si consigue superar los 8.700 puntos es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos anuales que presenta en los 8.912 puntos. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 8.274 puntos", señala César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,089 dólares (-0,11%). El petróleo sube moderadamente. El Brent se sitúa en 107,30 dólares y el West Texas en 102,37 dólares.

El oro está plano (1.926 dólares) y la plata cae moderadamente (-0,40%).

El bitcoin pierde un 1% (45.362 dólares) y el ethereum se deja un 2,7% (3.362 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,614%.