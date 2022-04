La Comisión Europea, tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, propone un quinto paquete de sanciones contra Rusia que incluye al carbón ruso, lo que supondrá un impacto de 4.000 millones de euros al año.

Puede consultar aquí el directo especial de 'Bolsamanía' sobre la guerra.

En las declaraciones que ha realizado a la prensa el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. ha indicado que las sanciones incluyen "amplios sectores como sanciones personales, al comercio, al sector del transporte y también sanciones que afectan al sector energético, principalmente al carbón".

Este nuevo paquete de medidas contra Rusia también incluye la prohibición total de transacciones a cuatro bancos clave, entre ellos VTB, el segundo más grande del país. Todos ellos representan un 23% de la cuota de mercado en el sector bancario ruso.

Además, se prohibirá a los barcos rusos y operados por Rusia entrar en los puertos de la Unión Europea, con exenciones para artículos esenciales como productos agrícolas y alimentarios. En cuanto al transporte, también afectará al que va por carretera, eliminando la posibilidad de que los operadores rusos puedan acceder a la UE.

Por otro lado, se sancionan las exportaciones específicas de computadoras cuánticas y semiconductores avanzados, además de maquinaria sensible y equipos de transporte, todo ello con un valor de 10.000 millones de euros.

También se prohíbe las importaciones de ciertos productos, como madera, cemento, mariscos y licor, que servían para mantener el flujo de dinero con los oligarcas rusos.

Por último, se toman medidas específicas como la prohibición general de la participación de empresas rusas en la contratación pública de Estados miembro.

Sin embargo, el calendario de aplicación de las mismas está aún por definir, tal y como ha indicado Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés. Aún así, ha manifestado la disposición de la presidencia de su país para aumentar las sanciones contra Rusia, "las más severas que la UE ha impuesto jamás".

"Estas atrocidades no pueden y no quedarán sin respuesta. Los autores de estos crímenes atroces no deben quedar impunes. La UE ha creado un Equipo Conjunto de Investigación con Ucrania. Su tarea es recopilar pruebas e investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania", ha indicado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en un comunicado.