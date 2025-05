Trump Media, la empresa fundada por el presidente estadounidense Donald Trump, ha anunciado una operación para recaudar 2.500 millones de dólares para adquirir bitcoin (BTC) a través de una colocación privada de acciones después de haber desmentido informes sobre esta operación.

La propietaria de la red social Truth Social ha firmado acuerdos de suscripción con aproximadamente 50 inversionistas institucionales, en virtud de los cuales la compañía acordó emitir y vender aproximadamente 1.500 millones de dólares en acciones ordinarias y 1.000 millones de dólares en notas convertibles sénior garantizadas con un interés del 0,00%.

Se espera que la oferta se cierre alrededor del 29 de mayo de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Esta maniobra colocará bitcoin en el balance general de Trump Media junto con el efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo existentes, que ascendía a 759 millones de dólares al final del primer trimestre de 2025.

Según ha explicado en un comunicado, la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para la creación de una tesorería de BTC. "Considerada una de las mayores operaciones de tesorería de bitcoin de una empresa pública, esta medida cierra el fondo de adquisición especial previamente anunciado por Trump Media, que es una de las múltiples estrategias —incluyendo posibles fusiones y adquisiciones— mediante las cuales la compañía busca expandir su alcance dentro de la economía America First", detalla la firma estadounidense.

Devin Nunes, CEO de Trump Media, ha subrayado que la compañía ve al bitcoin "como un instrumento supremo de libertad financiera". "Esta primera adquisición de un activo joya de la corona ayudará a defender a nuestra compañía contra el acoso y la discriminación por parte de instituciones financieras, que afectan a muchos estadounidenses y empresas estadounidenses, y creará sinergias para pagos por suscripción, un token utilitario y otras transacciones planificadas en Truth Social y Truth+", ha agregado.

"Es un gran paso adelante en los planes de la compañía para evolucionar hacia una sociedad de cartera mediante la adquisición de más activos joya de la corona que generen ganancias, de acuerdo con los principios de America First", ha sentenciado Nunes.

Crypto.com y Anchorage Digital proporcionarán la custodia para la tesorería de bitcoin de Trump Media, mientras que Cantor Fitzgerald actuó como asesor financiero.

Cabe señalar que el diario británico 'Financial Times' informó sobre este movimiento un día antes del anuncio oficial, algo que no gustó nada a la compañía. "Aparentemente, el Financial Times tiene escritores tontos que escuchan a fuentes aún más tontas", señalaron representantes de Trump Media a 'FT'.

Como les venimos contando, son muchas las empresas y "manos fuertes" del mercado que están aumentando sus tenencias de bitcoin en las últimas semanas. Algunos de los nombres más destacados son los de Strategy o Metaplanet, así como las compañías responsables de gestionar los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado.

Según el analista de mercado Jesse Myers, al ritmo actual de acumulación institucional, las grandes entidades poseerán el 50% del suministro total de bitcoin para 2045.