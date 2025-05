¿A la tercera va la vencida? Circle, la compañía emisora de la 'stablecoin' USD Coin (USDC), ha presentado una solicitud para lanzar una oferta pública de venta (OPV) y así salir a cotizar a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) bajo el símbolo "CRCL" tras dos intentos fallidos en 2021 y en 2024.

Según ha informado la propia compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Circle ofrecerá 24 millones de acciones, de las cuales 9,6 millones serán acciones de clase A ofrecidas por la propia empresa, mientras que los 14,4 millones restantes serán ofrecidas por accionistas vendedores.

En relación con la OPV, se espera que Circle otorgue a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3,6 millones de acciones adicionales de clase A para cubrir sobreasignaciones.

Por otro lado, la compañía ha indicado que espera que el precio de las acciones se sitúe entre los 24 y los 26 dólares por acción. En el límite superior de ese rango proporcionado, Circle podría recaudar casi 250 millones de dólares con la venta directa de sus acciones, mientras que los accionistas vendedores podrían obtener casi 375 millones por su participación.

"La oferta está sujeta a condiciones del mercado, y no puede garantizarse si o cuándo se completará la oferta, ni el tamaño o los términos definitivos de la misma. Circle ha solicitado la cotización de sus acciones Clase A en NYSE", ha agregado la compañía en un comunicado.

JP Morgan, Citigroup y Goldman Sachs actuarán como coordinadores principales conjuntos del libro de órdenes para la oferta. De su lado, Barclays, Deutsche Bank Securities y Société Générale actuarán como 'bookrunners'; BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer y Santander actuarán como 'co-managers'; y AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group y Roberts & Ryan actuarán como 'junior co-managers'.

"Para Circle, convertirse en una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York es una continuación de nuestro deseo de operar con la mayor transparencia y responsabilidad posible. Operar como una empresa pública en EEUU representa nuestro compromiso continuo con la transparencia, ya que estaremos sujetos a requisitos de gobernanza corporativa, informes financieros y otros requerimientos", ha señalado Jeremy Allaire, CEO y cofundador de Circle, en una carta adjunta a su comunicación a la SEC.

6.700 MILLONES

Según un informe de 'Reuters', la firma dirigida y fundada por Jeremy Allaire espera alcanzar una valoración de 6.700 millones de dólares en esta salida a bolsa.

Como decimos, esta no es la primera vez que la compañía intenta salir a bolsa. El primer intento de Circle, a través de una fusión con una SPAC llamada Concord en 2021, fracasó porque la empresa no completó la "calificación a tiempo" ante la SEC. En ese momento, también se informó que la SEC simplemente no aprobó los planes de la empresa, algo que Circle negó. La empresa buscaba una valoración de 4.500 millones de dólares, que luego ajustó a 9.000 millones antes de cancelar el acuerdo a finales de 2022.

Para su segundo intento, la empresa presentó en enero de 2024 un borrador de registro para una oferta pública inicial ante la SEC. Sin embargo, el proceso se prolongó debido a un entorno hostil hacia las criptomonedas bajo el Gobierno de Joe Biden, una situación que parece haber cambiado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Asimismo, Circle ha informado que nombres como ARK Investment, la firma de inversión dirigida por Cathie Wood, están interesados en participar en esta OPV. En concreto, Circle cifra el interés de ARK en 150 millones de dólares.

UN GIGANTE DE LAS 'STABLECOINS'

La noticia ha sido recibida con entusiasmo con el mercado, especialmente en un momento en el que la importancia y la adopción de las 'stablecoins' está en auge.

Fundada en 2013, Circle es la compañía detrás de USDC, la segunda mayor 'stablecoin' del mercado, con una capitalización de mercado de 61.000 millones de dólares.

Tether (USDT), su gran rival, capitaliza en 152.000 millones de dólares en estos momentos. Además, la compañía ha indicado a través de su CEO, Paolo Ardoino, que Tether "no necesita salir a bolsa".

Por otro lado, la revista 'Fortune' publicó la semana pasada que Circle también estudió una venta por 5.000 millones de dólares a Coinbase o Ripple como posible alternativa a esta OPV.

De acuerdo con otra información compartida con la SEC, los ingresos por la gestión de reservas vinculadas a las 'stablecoins' de Circle ascendieron a 1.700 millones de dólares a finales de 2024, cifra que representa el 99,1% de sus ingresos totales y un aumento del 16% respecto al año anterior. El beneficio neto ascendió a 155,6 millones de dólares, una caída del 41,8% frente a 2023, mientras que en 2022 la compañía firmó pérdidas de 761,7 millones de dólares, muy afectada por el mercado bajista de las criptomonedas.

El documento también muestra que Circle pagó algo más de 900 millones de dólares en 2024 a su principal socio, Coinbase, para la distribución de USDC en su plataforma de intercambio de criptomonedas. Coinbase es una de las plataformas más importantes para la emisión, compra y uso de esta 'stablecoin'. Según los analistas, estas cifras explican por qué los ingresos de la compañía están en aumento, mientras que su beneficio y su EBITDA han disminuido en el último año.

Circle no es la única empresa cripto que está intentando salir a bolsa. Desde la toma de posesión de Trump, varias empresas del sector han redoblado sus esfuerzos en este frente. En este grupo se incluyen nombres como Ripple, Kraken y Gemini, que estarían planeando lanzar una OPV en los próximos trimestres.