El mercado de las criptomonedas sigue mirando hacia abajo. El bitcoin (BTC) cede un 0,6% en las últimas 24 horas y se sitúa en los 27.400 dólares, aunque en estos momentos rebote levemente. Por su parte, el ethereum (ETH) emula los movimientos de la criptomoneda reina y recorta hasta los 1.640 dólares tras perder un 1% en la última jornada.

Poco ha durado el sentimiento alcista en el mercado. Tras las subidas de este lunes, los bonos se han encargado de devolver a la realidad a las criptomonedas, que caen tanto como suben las rentabilidades de los bonos. Este martes, el bono estadounidense a 10 años, así como el bono a 30 años, alcanzó rendimientos no vistos desde 2007 que llevaron a la mayoría de las bolsas del mundo a cerrar en rojo.

Los valores del Tesoro se consideran libres de riesgo, ya que están respaldados por el Gobierno de Estados Unidos. El rendimiento a 10 años, por tanto, se considera una tasa de rendimiento sin riesgo de referencia con la que se comparan los rendimientos de otros activos. Un repunte en este tipo de valores indica un menor apetito por el riesgo por parte de los inversores, el cual se traslada en forma de recortes a activos riesgosos como la renta variable o, sobre todo, a las criptomonedas.

No obstante, no todo está en los bonos. Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA, cree que el lanzamiento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de futuros de ETH no está ofreciendo el apoyo esperado a los precios. Esta semana, compañías como Valkyrie, VanEck o Proshares lanzaron productos de este tipo, los cuales se esperaba que dieran un impulso a las criptos en general y a la mayor 'altcoin del mercado en particular, pero la realidad ha sido bien distinta.

Este experto, señala que los "decepcionantes volúmenes de negociación" de los ETF, con el ETF de ProShares negociando apenas 21.000 acciones o el de VanEck haciendo lo propio con otras 29.000, provocaron que la subida del ethereum se haya "desvanecido". Asimismo, este experto destaca que los precios de ETH "respetaron rápidamente una confluencia de resistencia de la media móvil simple de 50 y 200 días". El cruce mortal que se formó a finales de agosto agotó tímidamente la tendencia bajista tras hacer un mínimo en 1.531 dólares el 11 de septiembre", añade.

"Ethereum podría empezar a atraer más interés una vez que el precio se cierre por encima del nivel de 1.810 dólares. El ecosistema blockchain más diversificado de Ethereum aún tiene que desencadenar un cambio de juego para el argumento de uso de las criptomonedas, pero se mantiene el optimismo de que algunos de sus productos y ofertas están impulsando la mayor parte del interés", apunta Moya.

Por otro lado, Matteo Greco, analista de Fineqia, cree que el panorama es algo más positivo para el bitcoin después de cerrar septiembre al alza (pero el trimestre, a la baja) por primera vez desde 2016. Factores como el dominio del bitcoin apoyan la narrativa de un repunte en la criptomoneda reina, pero la baja volatilidad y los reducidos volúmenes de negociación de BTC señalan que cualquier subida no será ni mucho menos estelar.

Por técnico, Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, cree que "toca reaccionar a los movimientos de precios en cuanto los veamos". "Si bien es cierto que el volumen sigue siendo muy bajo (media de 4.000 millones de dólares), ver precios por encima de los 28.000 dólares nos podría llevar a testear los 31.000. Pero hay que esperar a esa confirmación y no adelantarse a los acontecimientos. Si esto no se produce, el soporte lo tenemos en los 26.000 dólares primero y en la zona crítica de los 25.000 dólares", sentencia.

En el resto del mercado destacan las subidas en ripple (XRP) después de que los tribunales hayan rechazado el recurso de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para revisar la sentencia en el caso entre la compañía de criptos y el regulador estadounidense.