Nuevo giro en el caso Ripple. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha solicitado a los tribunales que acepten su moción para apelar la sentencia que consideró que el token XRP no constituía un contrato de inversión ni era un valor al ser vendido a inversores minoristas.

"La aplicación de la ley por parte de este Tribunal, y específicamente (del test de) Howey, es revisable bajo la Sección 1292(b). Los demandados ignoran estos casos o los caracterizan erróneamente. De hecho, los demandados no citan ni un solo caso relacionado con Howey que apoye su posición de que una apelación de la Sección 1292 debe ser rechazada porque la orden interlocutoria o bien no presentaba una cuestión de derecho o que una apelación no pondría fin al litigio", aseguran desde el regulador.

El test de Howey es una prueba que sirve para determinar si existe un contrato de inversión y se está vendiendo un valor. Según esta prueba, existe un contrato de inversión si hay una inversión de dinero; esta se realiza en una empresa conjunta; dicha inversión se hace con la expectativa de un beneficio; y este beneficio se obtiene mediante el esfuerzo de otros.

En este sentido, la jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas de XRP a inversores institucionales sí habían constituido una violación de la ley de valores estadounidense.

Por ello, la SEC cree que la sentencia de la magistrada Torres presenta "problemas jurídicos complicados" en relación a las ventas a inversores minoristas, por lo que es procedente que la aprobación sea aprobada por el tribunal. El regulador entiende que existe una zona gris legal sobre qué criptoactivos representan contratos de inversión y cuáles no debido a las diferencias entre magistrados del mismo tribunal.

"Al menos dos opiniones dentro de este Distrito llegan a conclusiones legales contradictorias sobre estas cuestiones y muchos otros tribunales están considerando si ofertas y ventas similares [...] satisfacen Howey", ha indicado la Comisión. En los últimos meses, el juez Jed Rakoff desestimó el recurso de Terraform Labs contra la demanda de la SEC al entender que los tokens TerraUSD (UST) y Terra (LUNA) constituían valores, rechazando la doctrina impartida por la juez Torres.

El director jurídico de Ripple Labs, Stuart Alderoty, consideró como "hipócrita" el recurso de la SEC, ya que "después de años de su presidente diciendo que las 'reglas son claras y deben ser obedecidas' la SEC ahora clama que se necesita urgentemente una apelación para resolver estos 'problemas legales'".

Cabe señalar que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha repetido en numerosas ocasiones que la Comisión no necesita nuevas normas para regular las criptomonedas.