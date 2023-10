Hay una idea que se repite en los informes que nos están llegando actualmente sobre las bolsas, y es que, mientras las rentabilidades de los bonos sigan subiendo -y mientras el dólar continúe fuerte-, la renta variable lo va a tener difícil.

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, lo explicaba muy claramente este martes en 'Capital Radio'. Dice Forcada que "la clave para las bolsas ahora mismo son los bonos". Explica que actualmente hay que estar "pendientes de lo que hagan las tires de los bonos. Es lo que decide lo que hará el mercado (de renta variable) hasta ver qué ocurre con la temporada de resultados y hasta tener más visibilidad con los tipos de interés".

En este sentido, el responsable de análisis de Bankinter reconoce que las bolsas no podrán avanzar hasta que no se vea con claridad que no va a haber más subidas de tipos.

El repunte de los rendimientos de los bonos, con el 10 años estadounidense superando ya el 4,80%, lo que a su vez contagia a los bonos europeos, está lastrando actualmente la evolución de las bolsas. Esta circunstancia, comentan desde Link Securities, encarecerá con toda probabilidad la financiación de aquellos valores considerados de crecimiento. "Además, las 'utilities' europeas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, Engie, Veolia... vieron a comienzos de semana afectadas de forma negativa sus cotizaciones por este factor, ya que compiten con estos rendimientos para obtener el favor de los inversores".

"Los bonos decidirán lo que harán las bolsas hasta ver qué ocurre con la temporada de resultados y hasta tener más visibilidad con los tipos"

La escalada más reciente de las rentabilidades de los bonos ha venido motivada por más declaraciones de miembros de la Reserva Federal (Fed) -Bowman y Mester- afirmando que consideran necesarias nuevas subidas de tipos para rebajar la inflación, junto con los datos macro que muestran una sólida situación económica. La encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS de agosto, conocida este martes, ha revelado un dato más alto de lo esperado, con un total de 9,61 millones de vacantes, mientras que el consenso esperaba que se mantuviera en 8,8 millones. El ISM manufacturero que se publicó el lunes mejoró más de lo previsto en septiembre, hasta 49,0 frente al 47,9 estimado y el 47,6 previo. El PMI manufacturero, por su parte, se revisó al alza hasta 49,8 desde el 48,9 preliminar.

"Los rendimientos obstinadamente elevados de la deuda pública estadounidense están dificultando el avance de la renta variable", escribe al respecto Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

"El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense superó el 4,8% ya que los inversores consideraron que la economía de EEUU se encuentra en una forma decente y resistente", afirma Mould. "Aunque una economía robusta sería positiva, teóricamente reduce las posibilidades de que la Reserva Federal realice recortes de los tipos de interés a corto plazo o, al menos, menos recortes de los previstos anteriormente".

Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres, coincide en que las fuertes subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU y de los gilts de Reino Unido han contribuido a lastrar los mercados de renta variable. "La parte larga de la curva subió de forma mucho más pronunciada, ya que los mercados consideraron la posibilidad de que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra volvieran a elevar los tipos, así como la posibilidad de que los tipos se mantengan en los niveles actuales durante algún tiempo".

En los últimos tres meses, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años se ha pronunciado a uno de los ritmos más rápidos de la última década, tal y como destaca Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management. Este aumento de la curva ha llevado el rendimiento del bono estadounidense a 10 años a su nivel más alto en 16 años. Este cambio hacia una curva de rendimientos más pronunciada ha sido un fenómeno mundial que ha afectado a varias regiones y que se ha visto impulsado principalmente por una reevaluación de los tipos de interés reales a largo plazo.