Las criptomonedas han dado una sorpresa al mercado en estos primeros días de octubre tras un tercer trimestre claramente negativo. Los precios han subido con ganas entre el domingo y el lunes, destacando el repunte del bitcoin (BTC), que ha llevado a la criptomoneda reina a superar los 28.000 dólares, del ethereum (ETH), que ha rebasado los 1.700 dólares, o las ganancias de más del 10% en la solana (SOL), que ha superado al cardano (ADA) como séptima cripto por capitalización de mercado.

Numerosos analistas señalan que estas subidas tienen un claro componente estacional. Samer Hasn, analista de mercados de XS.com, recuerda que octubre es un mes tradicionalmente positivo para las criptodivisas, lo que ha provocado que la comunidad se refiera coloquialmente al décimo mes del año como 'Uptober'. En concreto, octubre ha dejado rendimientos positivos para las criptos desde 2013 excepto en dos ocasiones.

"El comienzo del nuevo mes también vino acompañado de un sentimiento más elevado entre los operadores. Según los datos proporcionados por CryptoQuant, el número de intereses abiertos de derivados de bitcoin ha aumentado a los niveles más altos desde mediados de agosto, con más de 8.442 millones de contratos desde esta mañana", explica este experto.

De su lado, James Harte, analista de mercados de TickMill Group, señala que la liquidación de 70 millones en posiciones cortas de bitcoin también habría servido de apoyo para los precios. El pasado viernes, vencieron 4.800 millones de dólares en opciones de BTC y ETH y numerosos expertos señalaron que se estaba dando el escenario perfecto para un estrangulamiento de cortos ('short squeeze') que impulsara todavía más los precios.

De igual modo, el acuerdo para evitar el cierre del Gobierno estadounidense también ha favorecido a las criptomonedas. En concreto, los analistas de Bloomberg indican que diversos fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de futuros de ETH podrían empezar a comercializarse esta semana tras recibir la más que probable aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), algo que no habría podido ocurrir si el regulador hubiese tenido que echar la llave con el cierre del Gobierno.

Asimismo, los expertos siguen pendientes de los avances en el caso de los ETF de BTC al contado. Que la SEC pueda seguir operando con normalidad el próximo mes, explican, permitirá continuar con el proceso y, en última instancia, conseguir que estos productos de inversión vean la luz durante el primer trimestre de 2024. Eric Balchunas y James Seyffart, analistas de ETF de Bloomberg, han elevado la probabilidad de que la SEC dé el visto bueno a estos ETF hasta el 95%.

Por otro lado, Harte también advierte que el foco del mercado está puesto en las perspectivas de la Reserva Federal (Fed), que en las últimas semanas ha endurecido su postura, algo que no ha gustado mucho a un mercado que sigue sin creerse que vayan a volver a subir los tipos de interés. No obstante, este experto señala que los últimos datos macro que llegan desde Washington D.C. dibujan una economía estadounidense más resistente de lo esperado y un sensible repunte de la inflación, lo que ha llevado a retrasar las previsiones de recortes de tipos todavía más.

"Si los datos comienzan a debilitarse de cara a 2024, las previsiones de recorte de tipos podrían volver a plantearse, lo que ayudaría a impulsar los precios de las criptomonedas a corto plazo. Esta semana, la atención se centrará en la próxima ronda de datos del mercado laboral estadounidense, que se publicará el viernes", apunta.

Por técnico, Harte destaca que el repunte de BTC desde los mínimos de 24.930 dólares le ha permitido romper la resistencia situada en los 27.400 en la última jornada. "Con los estudios de impulso al alza, la atención se centra en una continuación al alza. El próximo obstáculo para los alcistas será volver a probar la línea de tendencia alcista rota antes de probar los máximos de agosto en el nivel de 32.185 dólares", sentencia.