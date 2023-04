Este proyecto, han explicado desde SG Forge, complementa la oferta comercial de la firma, que ofrecerá este ‘token’ a los clientes institucionales. Según la compañía, EUR CoinVertible (EURCV) se ofrecerá como un medio para salvar la brecha entre los mercados de capitales tradicionales y los activos digitales.

Societe Generale–FORGE, a fully integrated and regulated subsidiary of Societe Generale Group, has built an open, secure and institutional-grade platform for digital asset operations, underpinned by full banking level safety and regulatory compliance.