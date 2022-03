El bitcoin, como activo, "ha demostrado ser altamente cíclico, con súbitos aumentos de precio y derrumbes estrepitosos. En cada una de estas etapas, hay gente que compra, vende, 'holdea' (mantiene), opera y mina dentro de la red", explicaban los expertos de Glassnode en un artículo.

En este contexto, la corrección de más de un 50% de inicios de este año en el valor de la creación de Satoshi Nakamoto envió señales de que la etapa alcista de algo más de un año había llegado a su fin y se abrían las puertas a mayores correcciones. Pero las esperadas caídas de hasta el 70% u 80% que se han visto en períodos anteriores en cuanto empiezan las abultadas correcciones no se han producido, lo que podría significar que el activo criptográfico ha entrado en otra etapa en la que ya no funcionaría la teoría cíclica.

Al menos así lo piensa el afamado analista Willy Woo, quien el pasado octubre publicó una tesis sobre el bitcoin que denomina 'El último ciclo' para explicar sus sospechas de que el bitcoin ya no tendrá un tope claramente definido. Esta tesis sostiene que el precio de la moneda digital solía ser predecible al estar gobernado por la demanda y la oferta en los ciclos de cuatrienios, sin embargo el mercado actual ya no sigue ese camino.

En cambio, es ahora un "paseo impredecible" que tiene influencias mucho más superiores, incluyendo la demanda y la oferta de un ecosistema complejo. Para Woo, el último ciclo estará vigente hasta que la adopción del bitcoin alcance la saturación.

Recientemente, el analista ha señalado indicadores que apoyan la teoría. En un tuit, ha afirmado que hay indicios que avalan su tesis que, de hecho, ya se están produciendo. Explica que el mercado no ha seguido la pauta normal de un ciclo de cuatro años de un año alcista, un año bajista y dos años de recuperación.

En concreto, hace alusión al hecho de que "ha habido tres mercados alcistas y bajistas relativamente cortos desde la caída bajista de 2019" para apoyar su observación.

We're likely seeing the first signs of "The Last Cycle" thesis playing out. 3 relatively short bull and bear markets have transpired since the 2019 bottom already.



i.e. No more 4 year cycles. https://t.co/N3VzlKx2IA