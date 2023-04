"La privacidad hay que cuidarla, si no va a haber problemas de aceptación del euro digital. Se tendrán que permitir las operaciones anónimas y offline (por sistemas tipo bluetooth), que afloren en el sistema en último término, cuando se materialicen; si no se define un marco similar, va a haber rechazo", ha reflexionado Alfredo Muñoz, experto en criptos y profesor de Derecho Mercantil de la UCM, en el encuentro online de ASUFIN, organizado este martes en torno al criptoinvierno y la llegada de MiCA.

Está también por definir el marco que aplicará a otros ciudadanos no europeos: "Me preguntan mucho desde Latinoamérica que cuando llega el euro digital, pensemos en la inflación en países como Argentina, el euro digital será refugio para muchos ciudadanos".

José Antonio Bravo, por su parte, experto en fiscalidad cripto y director gerente de Negotians, considera importante que "no esté limitado a un único software propietario, que se construya sobre estándar abierto y que sea auditable". Idealmente, que se pueda apoyar en una red abierta, como la de Bitcoin.

Con relación a la regulación MiCA, cuya aprobación se esperaba inicialmente para este martes pero que finalmente se debatirá mañana y aprobará el jueves, Muñoz ha estimado que Europa queda bastante bien posicionada en materia de regulación: "Otra cosa es cómo puede competir y en Europa hay pánico a la llegada de una gran Bigtech que emita criptomoneda, como en su momento el proyecto Lybra, que opaque el euro digital y le reste soberanía monetaria".

Por esa razón, en MiCA sí ha entrado una limitación en el número de transacciones que se pueden hacer, también día a día, en el caso de tokens referenciados a activos.

Con relación a España, Alfredo Muñoz sí considera que no estamos compitiendo al nivel que lo están haciendo otros países, como Francia, Alemania o Luxemburgo: "Tenemos que atraer el interés de los prestadores de servicios, con incentivos, o incluso con una reforma fiscal que permita la generación de startups".

DECLARAR LAS 'CRIPTOS'

Con relación a las cuestiones más prácticas, Juan Antonio Bravo ha recordado que muchos inversores estarán afectados por cierres de plataformas como FTX o Celsius, de cara a declarar las criptos en la presente campaña de Renta.

En estos casos, hay que tener en cuenta que la plataforma ha cerrado, pero están inmersas en concurso de acreedores, que hasta que no se resuelvan lo que tenemos es un derecho de crédito, y no pérdidas. "Hay que esperar a la resolución de estos procedimientos para anotar estas inversiones como pérdidas efectivas".

También ha llamado la atención sobre las criptomonedas que han bajado mucho su cotización o directamente ya no lo hacen, como el caso de Luna. Si queremos deshacer estas posiciones, tampoco podemos anotarlas como pérdidas si no se documenta adecuadamente la transmisión a un tercero: "Si directamente las regalo, no puedo imputar la pérdida".

Como novedad en la Renta de este año, en el modelo 100 ha de darse información adicional sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales que se hubieran producido con criptos. Tenemos que proporcionar la denominación de la moneda virtual, así como el tipo de contraprestación recibida a cambio: moneda de curso legal, otro activo (un NFT, por ejemplo), u otro tipo de bienes o servicios (por ejemplo, comisiones).