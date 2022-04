El bitcoin ha cedido en las últimas horas a una importante presión de venta en los mercados globales, debido a los temores en torno a que la Reserva Federal sea más dura en su política monetaria. La divergencia alcista de la moneda digital por antonomasia "ha sido invalidada con un alto volumen de ventas, ya que cayó por debajo de los 38.000 dólares el 26 de abril", indica Marcus Sotiriou, analista de GlobalBlock.

Sin embargo, "los informes de ganancias de muchas empresas, como Microsoft, que se publicaron ayer, fueron positivos y no apoyaron la idea de que se produzca una recesión a finales de este año", comenta el experto. Por lo tanto, cree que "el mercado podría estar alcanzando niveles de sobreventa en el corto plazo".

Además, Sotiriou destaca que los cortos de Binance se han vuelto agresivos cerca de los mínimos en el bitcoin y el ethereum, mientras que el interés abierto sube y la financiación baja. "Estos indicadores apunta a alzas en el corto plazo, ya que sugieren que podríamos estar a punto de sufrir un estrangulamiento de los cortos", anticipa el analista.

Desde el punto de vista del análisis técnico, la ruptura del soporte de los 38.500 dólares, hasta un nuevo mínimo de siete semanas en 37.884 dólares, abre las puertas a que las ventas prosigan hasta la siguiente zona de control en los 36.500 dólares, mientras que, por debajo, descansan los 35.000 dólares. El bitcoin debe superar con holgura la ahora resistencia -antes soporte- de los 40.000 dólares, con objetivo en los 42.000 dólares para invalidar la tendencia bajista de corto plazo. No obstante, hasta que no rebase los 45.000 dólares, no se podrá hablar del inicio de una nueva fase alcista con objetivo en los 50.000 dólares.

El amplio rango actual de la criptomoneda se ubica entre los 35.000 y los 45.000 dólares, por lo que hasta que no se produzca una rotura clara de uno de los dos niveles, las fluctuaciones actuales entran dentro de lo normal.

Además, la moneda de Satoshi Nakamoto ha caído lentamente por debajo de la media móvil simple de 200 días en 40.084 dólares y ha marcado la línea de tendencia inferior del canal paralelo ascendente. Este hecho indica que los 'toros' están perdiendo el control.