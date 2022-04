#Dogecoin is breaking out! $DOGE appears to be heading to $0.24 after breaking out from a falling wedge pattern on the weekly chart. Failing to hold above the $0.13 support level can invalidate the bullish outlook for #DOGE . pic.twitter.com/foQB2bLLmv

Tal como ha publicado desde su cuentea en Twitter, las subidas de un 30% en 24 horas que acumula el 'criptomeme' no son nada comparadas con lo que está por llegar. Con un precio actual de 0,16 dólares -en el momento de escribir esta noticia-, se espera que siga avanzando, ya que ha salido de "un patrón de cuña descendente en los gráficos de siete días".

Como consecuencia directa de la noticia de la adquisición confirmada, el precio del DOGE se disparó, pasando de 0,1248 dólares a un máximo de 0,1374 dólares en menos de una hora, y su capitalización de mercado de 16.560 millones de dólares a 18.640 millones de dólares en una hora. La capitalización es ahora de 21.500 millones de dólares.

Asimismo, las ballenas del dogecoin han alcanzado un máximo de cuatro meses en sus transacciones de las ballenas, lo que sugiere que pueden estar posicionándose para un gran movimiento de precios en el futuro. En concreto, el número de transacciones en la red DOGE con un valor superior a 100.000 dólares alcanzó un máximo de cuatro meses con 2.440 transacciones, según ha tuiteado Martinez.

#Dogecoin | The number of large transactions on the $DOGE network with a value greater than $100,000 just reached a four-month high at 2,400 transactions.



Such market behavior can act as a proxy for whales' activity, suggesting how they may be positioning for a big price move. pic.twitter.com/K49QfXFVYb