El mercado de las criptomonedas se ha visto sacudido esta semana por un hackeo, un 'exploit', en la red Solana que ha golpeado la cadena de bloques, afectando a los principales monederos Phantom y Slope y ha drenado casi 6 millones de dólares de las billeteras.

Solana se creó como una red de infraestructura más rápida y barata que Ethereum, con su innovador mecanismo de consenso de prueba de historia, que se define como capaz de lograr un rendimiento de transacciones significativamente mayor a una fracción del coste en comparación con las el resto de redes existentes. Aunque muchos desarrolladores se han sentido atraídos por estas ventajas, la red ha sufrido varias interrupciones en los últimos meses, y muchos desarrolladores han cuestionado si el enfoque en la escalabilidad y las bajas tarifas se ha dado a expensas de la fiabilidad y la seguridad de la red.

"La causa del hackeo no fue que Solana fallara, ni siquiera que hubiera un problema con el monedero Phantom, que sigue siendo un estándar de la industria. No, parece que Slope wallet enviaba las frases semilla de la gente a socios externos con los que se integraban", explica Lark Davis, fundador de The Wealth Mastery.

Explica lo ocurrido como que cualquier hackeo de los monederos Phantom o incluso de algunos monederos Ethereum provino de personas que reutilizaron las mismas frases semilla que usaron en su monedero Slope. Este es un caso de negligencia impactante.

"Con estas preocupaciones sobre la fiabilidad que aún persisten entre la comunidad de desarrolladores, este último ataque a la red puede desalentar aún más el sentimiento hacia Solana y reavivar el debate sobre la seguridad de la red", comentan los expertos de Julius Baer por su parte. Y dicen que "la seguridad sigue siendo un elemento crucial del "trilema" de la cadena de bloques, en el que todas las redes deben encontrar un equilibrio adecuado entre los tres elementos de seguridad, descentralización y escalabilidad"´añaden.

Davis, por su parte, ofrece tres consejos rápidos para mantener nuestras criptos a salvo en este tipo de situaciones:

En primer lugar, mover tus monedas a una cartera de hardware. "Sé que sigo diciéndolo, pero es necesario repetirlo. Almacena tus fondos sólo en un monedero de hardware. Los monederos calientes están bien para jugar con unos pocos dólares, pero eso es todo", enfatiza el experto.

Segundo, aconseja no sentarse a esperar en cuanto veamos que se produce una noticia como esta. "Si no tienes un monedero de hardware entonces envía tus fondos a un intercambio centralizado hasta que el polvo se asiente. Puede que no puedas enviar todas las monedas, pero al menos algunas de las grandes para reducir el riesgo", dice Davis.

Por último, llama a revocar el acceso a cualquier aplicación descentralizada que hayas utilizado. "En el caso de que una app de terceros reciba un ataque, puede darse la situación de que tus fondos sean drenados de tu monedero si ya has aprobado la app".

"Y como nota a pie de página, trata de no reutilizar las frases semilla", dice el fundador de The Wealth Mastery. "Sé que es conveniente, pero también es peligroso en el caso de que una de ellas reciba un ataque de tipo 'exploit'".