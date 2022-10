El multimillonario gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones ha asegurado que las criptodivisas, concretamente el bitcoin y el ethereum, estarán "a un valor mucho más alto que el actual". Asimismo, ha confirmado que todavía posee bitcoin y ha revelado que "siempre" tiene una pequeña asignación de bitcoins en su cartera.

Así se ha expresado Tudor Jones en una entrevista con la 'CNBC' el lunes. Jones es el fundador de la empresa de gestión de activos Tudor Investment Corp. y, según Forbes, su patrimonio neto actual es de 7.500 millones de dólares.

"Siempre he tenido una pequeña asignación de bitcoins", ha afirmado. Y ha añadido: "En un momento en el que hay demasiado dinero, demasiado gasto fiscal, algo como las criptos, específicamente el bitcoin y el ethereum, tendrá valor en algún momento", ha expresado.

Preguntado sobre si las criptomonedas estarán "a un valor mucho más alto que donde estamos hoy", Jones ha asegurado: "Oh, sí, creo que sí".

Tudor Jones es uno de los inversores más afamados que ha estado a favor del bitcoin durante bastante tiempo. En mayo, dijo: "Es difícil no querer estar largo en las criptomonedas". Anteriormente dijo que prefería las 'criptos' sobre el oro como cobertura contra la inflación. También metió a su amigo Stan Druckenmiller en el bitcoin. Sin embargo, el multimillonario presidente y director general de Duquesne Family Office LLC dijo recientemente que ya no posee activos digitales. No obstante, Druckenmiller dijo que "podría ver a las criptodivisas teniendo un gran papel en un 'Renacimiento' porque la gente simplemente no va a confiar en los bancos centrales".