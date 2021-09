"Demasiado entusiasmo", así explica Mike Novogratz, CEO de Galaxy Investment Partners, la corrección del bitcoin de este martes, que mantiene a la principal criptomoneda del mercado deprimida en precios ligeramente por encima de 45.000 dólares después de que tocara los 43.000. El famoso inversor en criptoactivos, alude a la sobrecompra de las 'altcoins', pero se declara abiertamente optimista y alcista en una entrevista con 'bloomberg'.

El mercado de las criptomonedas ha estado funcionando con fuerza durante las últimas ocho semanas y ha excedido sus valoraciones aunque por buenas razones, según el veterano defensor de las 'criptos'.

Novogratz señaló que Visa Inc. compró un NFT (Non Fungible Token) por 150.000 dólares, Amazon.com Inc. publicó una oferta de trabajo en blockchain y moneda digital y Walmart Inc. está buscando contratar a un experto en criptografía. El interés de los inversores particulares se disparó debido a que las grandes instituciones se subieron al carro de las criptomonedas, dijo el director ejecutivo de Galaxy Digital Holdings.

"Se ha producido una gran toma de conciencia de que las 'criptos' no son sólo el bitcoin que se compra como cobertura contra la mala política monetaria y fiscal. Lo más importante es que es la web 3.0", dijo Novogratz a 'Bloomberg TV'. "Ningún inversor quiere perderse el próximo Internet. Creo que nos hemos entusiasmado demasiado y esto ha sido un poco de aire que se ha desprendido del globo", ha declarado.

Preguntado por si el accidentado lanzamiento del bitcoin como moneda legal en El Salvador, que ha presentado problemas técnicos a los que se apunta como catalizador de los recortes, afectará a la adopción del bitcoin en general, Novogratz ha aclarado que los fallos técnicos que obstaculizaron la iniciativa se suavizarán con el tiempo.

"Supongo que la verdadera cuestión es volver dentro de seis o doce semanas y hablar de cómo está funcionando para la gente de El Salvador y para el propio sistema", dijo Novogratz. "Hacer cosas a escala no es fácil. Tengo mucha fe en que lo harán bien", ha sentenciado.