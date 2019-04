Nervios en el bitcoin: McAfee amenaza con revelar la identidad de Satoshi Nakamoto

Según informaciones recogidas por varios medios, McAfee dijo haber hablado con Nakamoto y haber asegurado que estaba furioso por la persecución del magnate de la informática y porque este había logrado desenmascarar al padre de la más negociada de las monedas digitales. El asunto no acaba ahí. Al parecer, la intención del informático es hacer campaña en las elecciones presidenciales de EEUU de 2020, por lo que algunos entendidos apuntan a que todo responde a un mero intento de mantenerse en el candelero.

Poco después de que se hicieran públicas las declaraciones, el mismo McAfee ha comentado en Twitter que debido a una extradición inminente que el Gobierno de EEUU solicitará a las Bahamas, donde reside actualmente McAfee, no desenmascarará a Nakamoto. La causa del procedimiento legal estaría relacionado con su papel en el universo criptográfico.

The US extradition request to the Bahamas is imminent. I met with Mario Gray, my extradition lawyer, and it is now clear (read his letter below) that releasing the identity of Satoshi at this time could influence the trial and risk my extradition. I cannot risk that. I'll wait. pic.twitter.com/l8lTjR6fQM