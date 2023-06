Tras esta adquisición, MicroStrategy consolida su posición como la compañía cotizada con una mayor cantidad de bitcoin en su haber. Las tenencias de la compañía están valoradas en más de 4.600 millones de dólares a precios de mercado actuales y cada uno de los más de 150.000 bitcoins que posee la compañía fueron adquiridos a un precio medio de compra de 29.668 dólares, lo que eleva la inversión total a unos 4.520 millones de dólares.

