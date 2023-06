A través de una publicación en Instagram, Mark Zuckerberg, CEO de la matriz de Facebook, reveló que las gafas llegarán este otoño y que el coste inicial será de 499,99 dólares para el modelo de 128 GB. “Los primeros auriculares convencionales con realidad mixta en color de alta resolución. Un 40% más finos y cómodos. Mejores pantallas y resolución. Chipset (Snapdragon) de Qualcomm de última generación con el doble de rendimiento gráfico. Nuestro casco más potente”, ha indicado Zuckerberg.

“Quest 3 será la mejor forma de experimentar la realidad virtual y mixta en un dispositivo independiente. Será compatible con toda la biblioteca de Quest 2 y próximamente con más títulos. Más detalles en nuestra conferencia Connect del 27 de septiembre”, ha añadido.

Por su parte, Meta ha reiterado que las gafas “permiten combinar a la perfección su mundo físico con el virtual”.” Estas nuevas experiencias van más allá de la realidad mixta actual, ya que comprenden y responden de forma inteligente a los objetos de tu espacio físico y te permiten navegar por ese espacio de formas naturales e intuitivas que antes eran casi imposibles”, apuntan desde la compañía.

“El paso del color de alta fidelidad, el innovador aprendizaje automático y la comprensión espacial te permiten interactuar con el contenido virtual y el mundo físico simultáneamente, creando posibilidades ilimitadas para explorar”, han añadido, al tiempo que han destacado la mejora de la percepción “natural” de la profundidad en el entorno.

Introducing Meta Quest 3.



Coming this fall. Sign up for updates at: https://t.co/gt8P9KkNsd



Learn more at Meta Connect on September 27 - 28.#MetaQuest3 pic.twitter.com/CPFtGyNYC2