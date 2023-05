“Esto no funcionará con filecoin o cadenas que liberan su propio ‘token’, pero lo que puede venir a continuación para los ‘tokens’ es liberarlos todos, sin dejar tesorería, tomar los recibos y utilizarlos para proporcionar liquidez utilizando DeFi (finanzas descentralizadas) para formar el ‘token’ y luego disolver la entidad original que libera el ‘token’”, ha señalado a través de su cuenta de Twitter. Según Cuban, mediante ese proceso “habría una verdadera descentralización y no habría forma de cerrar el ‘token’”.

This won’t work with filecoin or chains that release their own token, but what may come next is for tokens is to release them all, leaving no treasury, take the receipts and use them to provide liquidity using defi for trains the token , and then dissolve the original entity…