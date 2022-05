El ethereum (ETH) está listo para romper los 6.800 dólares estadounidenses y alcanzar un nuevo máximo histórico este año, según el último informe de predicciones de precios de Finder.com, a caballo del evento conocido como la 'fusión' ('the merge'), su cambio de protocolo de prueba de trabajo a prueba de participación, uno de los hitos del mundo 'cripto' para este año, llamado a revolucionar las monedas digitales.

El panel de especialistas en fintech y criptomonedas de Finder cree que el ETH alcanzará un máximo de 6.872 dólares en 2022 –aproximadamente 2.000 dólares más que su máximo histórico anterior de aproximadamente 4.900 dólares–, antes de caer a 5.783 dólares para fines de año.

El tecnólogo y futurista de Thomson Reuters, Joseph Raczynski, ofrece una de las proyecciones más alcistas para el valor de fin de año de ETH y espera que se dispare hasta los 8.000 dólares, ya que cree que la fusión jugará un papel importante en su aumento.

“El 'merge', una actualización de Ethereum, debería ocurrir este verano. Esto podría generar un efecto explosivo en el token. La gente ha estado esperándolo durante años. Debería ser mucho más seguro, 99% más eficiente energéticamente y deflacionario. Si esa no es la trifecta del potencial, como cadena de bloques que sea líder, no sé qué lo sería", comenta.

El 35% de los panelistas sostiene que el mecanismo deflacionario de ETH tendrá el impacto positivo más fuerte en el precio, después de la aparición del 'merge'.

Mientras tanto, el 29% dice que el bajo consumo de energía de ETH tendrá el mayor impacto en el precio, y el 16% comenta que serán las transacciones más altas de ETH por segundo.

El CEO de CoinJar, Asher Tan, es aún más alcista sobre el pronóstico de ETH para el pico de 2022, y espera que la moneda alcance los 8.500 dólares este año antes de dispararse a 35.000 dólares para 2030. Tan también es parte del 31% de los panelistas que piensan que el ETH experimentará un shock en el suministro si no entra en circulación ningún nuevo Ether recién acuñado entre el 'merge' y la actualización de Shanghai.

Si bien solo una cuarta parte del panel de encuestados (25%) dijo que el 'merge' no provocaría un impacto en la oferta, poco menos de un tercio (31%) cree que sí lo hará. El resto del panel (44%) dijo que no estaba seguro de lo que sucederá si estos ethers recién acuñados no entran en circulación.

"El 'merge' es uno de los eventos más grandes e importantes en la historia de las criptomonedas, y uno con la capacidad de generar un impacto de suministro todopoderoso en el sistema", comenta Tan.

Sin embargo, el editor global de criptomonedas de Finder, Keegan Francis, indica que el ethereum se encuentra en un lugar muy incierto y cree que la segunda 'cripto' por capitalización de mercado cerrará el 2022 en 5.000 dólares y tendrá un valor de 10.000 dólares en 2030.

“Hasta que Ethereum actualice sus sistemas y cumpla sus promesas de escalabilidad, no tengo confianza a largo plazo en la red. Dicho esto, sigo pensando que la gente comprará el token por exageración/promesa/potencial. Sin embargo, no creo que el ETH sea el activo número 2 para siempre”, indica Francis.

El director financiero de Boston Trading Co, Jeremy Britton, está de acuerdo y espera que SOL, MATIC y otros, eventualmente superen al ETH.

La profesora de finanzas de la Universidad de Sussex, Carol Alexander, es alcista sobre el futuro a corto plazo del ETH, pero espera que valga prácticamente nada para el final de la década. "El ETH será más importante a medida que crezca De-Fi, pero eventualmente, para fines de esta década, seguirá el mismo camino que todos los tokens nativos de blockchain tradicionales al tiempo que se desarrolle la nueva tecnología de Internet de las cosas (IoT) – solo debes pensar en la maraña de IOTA", afirma.

En general, el 61% sostiene que es hora de comprar ethereum, el 32% que se debe mantener y solo el 6% que es tiempo de vender.