Mediante un apunte en la red social de microblogging, Buterin ha querido celebrar el acontecimiento que ha calificado como "un gran momento para el ecosistema de Ethereum". "Todos los que ayudaron a hacer la fusión deben sentirse muy orgullosos hoy", ha asegurado. "Feliz fusión a todos", ha deseado, al tiempo que ha exclamado: "¡Y hemos finalizado!".

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.