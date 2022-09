El huevo de pascua aparece cada vez que un usuario busca el término 'ethereum Merge' y otros términos de búsqueda relacionados. Durante los últimos 30 días, los datos de búsqueda de la próxima fusión de la cadena de bloques de Ethereum han tenido una tendencia consistente de más de 50 puntos. La cuenta atrás muestra el tiempo estimado que queda hasta la fusión, con datos sobre la dificultad algorítmica actual, el hashrate y la dificultad de la fusión. El temporizador también muestra una imagen de dos pandas de dibujos animados que sostienen cada uno un objeto que se asemeja al logotipo de Ethereum. Según sus desarrolladores, la imagen de los pandas de dibujos animados se acercará y coincidirá con la fusión.

Este movimiento de Google es una importante muestra de apoyo a la fusión de la segunda cadena de bloques más importante del mercado. Llega en un momento en el que los precios de las criptomonedas han sido volátiles, y los inversores están esperando ansiosamente el próximo gran evento en el espacio de las criptomonedas.

La fusión de Ethereum ha sido muy esperada por la comunidad de criptomonedas, y es bueno ver que Google no se lo quiere perder. Sam Padilla, un desarrollador de Google que trabaja en el equipo Web3 de la empresa, reveló el huevo de pascua a través de un tuit dirigido a Vitalik Buterin y a los desarrolladores del núcleo de Ethereum:

Hey @VitalikButerin @drakefjustin & other @ethereum folks, go google "the merge" for a fun little surprise & appreciation.



Everyone is so excited for what is coming and appreciative of the work that has been going into this for years. pic.twitter.com/3bgifV6Ywn