El bitcoin deja caídas marginales en este arranque de mes, después de cerrar julio con un avance del 17% y aproximarse a la resistencia de 25.000 dólares en las últimas jornadas. Tras los máximos recientes por encima de 24.500 dólares, los expertos alaban el buen comportamiento del activo digital por antonomasia, pese al retroceso hacia la marca de 23.000 dólares. El comportamiento del ethereum es similar, con el token de la red homónima alrededor de los 1.700 dólares. La capitalización total de todos los criptoactivos ronda los 1,1 billones de dólares.

"El bitcoin es un ejemplo de un instrumento que está rindiendo bien y que, sin embargo, me cuesta asumir su justificación", comenta Craig Erlam, analista de Oanda. "Tiene toda la pinta de ser un rally de mercado bajista, como podemos ver en los mercados de renta variable, pero eso no significa que no tenga más recorrido", agrega.

Recuerda el experto que la moneda digital "mostró mucha resistencia por debajo de los 20.000 dólares en algunos momentos en los que las condiciones distaban mucho de ser ideales, lo que puede proporcionar cierta confianza en que lo peor ha pasado, pero no estoy convencido de que sea así". "Es posible que este año se produzcan algunos sobresaltos en los mercados en general y las criptomonedas no serán inmunes a ellos", avisa.

Los niveles de soporte y de resistencia son, precisamente los 20.000 dólares y los 25.000 dólares.

"Aunque todavía queda camino por recorrer para recuperar las pérdidas del primer semestre, los criptoactivos, como el bitcoin, están experimentando una pequeña recuperación", indica Simon Peters, analista de eToro. "En cuanto a la actividad, vemos que continúa la sincronización con los mercados de valores. En julio, las acciones, especialmente las tecnológicas y otras de mayor riesgo, volvieron a subir. Gran parte de los efectos de la inflación y de las subidas de tipos parecen estar ya descontados, y los mercados se muestran optimistas respecto a los temores de recesión", añade.