En general, los activos digitales dejan caídas en las últimas 24 horas, especialmente el ADA (Cardano) y el SOL (Solana). En los últimos siete días las pérdidas son del 6% para el bitcoin y de casi el 15% para el ADA, mientras el SOL se deja un 6%. La tendencia general de los últimos días es a la baja, pero “los movimientos han sido relativamente suaves y parecen más de consolidación que de algo más preocupante”, señala Craig Erlam, analista de Oanda. “La tendencia a más largo plazo de consolidación en torno a los 20.000 dólares sigue intacta, que es lo más importante”, indica. Y añade el experto que esto sea así al final de la semana dependerá de los datos sobre la inflación de EEUU.

El hecho de que otro ‘hackeo’ llene titulares no ayuda al clima general de la industria de las criptomonedas, menos de una semana después de que otro ataque a la Binance Chain resultara en 600 millones robados. Indican los analistas que este hecho, resultado de la manipulación deliberada de los mecanismos de precios, vuelve a plantear dudas sobre la viabilidad de DeFi (finanzas descentralizadas) entre los inversores y sobre las medidas que podrían tomarse para recuperar los fondos.

Mango Markets se ubica en la blockchain Solana, que desgraciadamente no estaba experimentando una de sus frecuentes caídas en el momento del hackeo. Al parecer, el ataque ha tenido su origen en una complicada manipulación de uno de los oráculos de precios de Mango (una fuente de datos externa en la que se confía para proporcionar información de mercado). Esto ha desencadenado una reacción en cadena en otros mecanismos de negociación y fijación de precios que ha dado lugar a que el hacker "tomara prestadas", y luego retirara, cantidades en BTC (sollet), USDT, SOL, mSOL y USDC del protocolo de Mango.

Around 22:00 UTC October 11th the 🥭 protocol had an incident involving the following:



-2 accounts funded with USDC took an outsized position in MNGO-PERP



-Underlying MNGO/USD prices on various exchanges (FTX, Ascendex) experienced a 5-10x price increase in a matter of minutes