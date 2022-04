El ex contratista de defensa estadounidense Edward Snowden participó de forma crucial en el desarrollo de Zcash, una criptomoneda que ayuda a los usuarios a mantener su anonimato. Como se recordará, las filtraciones de Snowden llevaron a la exposición de varios secretos sobre la vigilancia en Internet.

Un vídeo publicado por Zcash reveló que Snowden estaba entre los seis principales miembros que participaron en la creación de la criptomoneda. Zcash Media es una filial de la moneda de privacidad que crea piezas educativas de formación sobre la criptomoneda Zcash.

En el vídeo, Snowden dijo que se interesó por el proyecto después de ver a algunos criptógrafos académicos trabajando en él. Sin embargo, en una reciente entrevista con el cofundador de la privacy coin (Zooko Wilcox), Snowden reveló que no le importaría dar a conocer su participación al público.

Utilizó el nombre ficticio de John Dobbertin mientras trabajaba en el proyecto y dijo: "Creo que puedes contárselo a la gente siempre que dejes claro que no recibí ningún pago por mi papel ni fui recompensado de ninguna manera y que sólo fue por el interés del público".

A pesar de que Snowden lleva nueve años viviendo como solicitante de asilo en Rusia tras la acusación de espionaje que pesa sobre él por parte del gobierno estadounidense, es uno de los oradores programados en el consenso 2022. Otro ponente destacado del evento es el director general de Grayscale, Michael Sonnenschein.

Según la información que ofrece 'The Crypto Basic', cualquiera que quiera conocer la importancia del papel de Snowden en la creación de Zcash necesitaría una comprensión más profunda de cómo funciona la función de privacidad de Zcash. En primer lugar, cualquier titular de Zcash puede realizar una transacción "transparente" o "blindada". La primera funciona de forma similar a las transacciones normales de criptomonedas, mientras que la segunda implica el uso de lo que se conoce como "pools de privacidad".

Estos pools de privacidad pueden compararse con agujeros negros, pero para las criptomonedas, en los que no se pueden rastrear los registros del origen de las monedas, ni siquiera a través de la tecnología 'blockchain' (cadena de bloques). Un usuario tendría que generar una clave criptográfica para establecer los parámetros de privacidad necesarios.

Según Nathan Wilcox (otro de los creadores de Zcash y hermano de Zooko Wilcox), "el proceso de generación de esta clave se conoce como configuración de confianza, y a través de él se pueden generar falsificaciones de la oferta de la 'cripto'. El creador no estará violando ninguna privacidad anterior o actual". La posibilidad de crear criptomonedas Zcash falsificadas es un gran problema, incluso si la configuración de confianza no supone una violación de la privacidad.

Por ello, la solución a este problema llevó al equipo de Zcash a reunir a un grupo de investigadores que lo diseñaran. Además de Snowden, otros miembros de este grupo de investigación eran Peter Todd (desarrollador de bitcoin), Zooko y Nathan Wilcox, Derek Hinch (ingeniero de seguridad) y Peter Van Valkenburg (investigador del centro Coin).

"Me alegré de ofrecer mi ayuda porque el concepto requiere que muchas personas estén en varios lugares y sean cooperativas. Y lo que es más importante, el concepto también requiere que los implicados no estén comprometidos ni trabajen en contra de los intereses del grupo. De lo contrario, no habría tenido éxito", dijo Snowden.