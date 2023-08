El mercado de las criptomonedas siempre depara alguna sorpresa. Tras varias semanas de absoluta inacción, con los principales criptoactivos incapaces de romper resistencias y amagando con una ruptura bajista, este martes cambió todo. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dio la razón a Grayscale en su contencioso con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y ordenó al regulador revisar la solicitud de la compañía para convertir su fondo insignia, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado. Tras esta noticia, la criptomoneda reina se disparó hasta llegar a tocar los 28.000 dólares y se resiste a pisar el freno, ya que los mercados parecen haber recibido la noticia que llevaban tiempo esperando.

Manuel Villegas, analista de activos digitales del banco suizo Julius Baer, señala que, si bien la conversión de GBTC "no es automática y probablemente llevará algún tiempo y presión", la llegada de estos fondos cotizados de bitcoin al contado, como los propuestos por BlackRock, Fidelity o WisdomTree, "parece mucho más probable".

"Esto debería suponer un nuevo impulso para los precios, sobre todo por la inminente reducción de la oferta", apunta este experto, aunque avisa que "es probable que la regulación siga siendo una fuente de incertidumbre y volatilidad, mientras que es más probable que los vientos en contra macroeconómicos desaparezcan en lugar de intensificarse".

Y es que el mercado llevaba semanas necesitado de una buena noticia en este frente. Tras el impulso inicial proporcionado por la internada de BlackRock en este campo, disparando los precios de la criptomoneda reina y levantando una ola de optimismo no vista desde mediados de 2022, la falta de actualizaciones provocó un efecto rebote en los inversores, generando un descenso del 20% entre los máximos marcados el 13 de julio ($31.814,52) y los mínimos marcados el 17 de agosto ($25.409,11).

Rania Gule, analista de mercados de XS.com, señala que el último repunte ha hecho que el bitcoin esté probando "el nivel de la línea de tendencia que rompió ayer (martes) durante la fuerte subida del precio en 27.462 dólares". Este nivel, explica, sirve como confirmación de la continuación de la tendencia alcista.

"Los próximos objetivos en este caso serían 29.300 dólares y 30.000 dólares. A corto plazo, el precio de bitcoin podría continuar su ascenso y dirigirse a 28.335,58 dólares en un intento de probar la zona de resistencia. Sin embargo, es más probable que los precios se mantengan dentro de un rango, fluctuando entre 28.100 dólares y 25.870 dólares mientras los mercados esperan catalizadores más fuertes", apunta.

Estos catalizadores más fuertes son, principalmente, nuevos avances en las otras 10 solicitudes para crear un ETF de BTC al contado. En este sentido, Villegas cree que a la SEC "no le conviene aprobar un único ETF de bitcoin", ya que ello aportaría "ventajas añadidas al producto "pionero".

De igual modo, este experto cree que el fallo "también proyectó el hecho de que el mercado al contado para la clase de activos es más profundo y más líquido que el mercado de futuros", al contrario de lo que argumentaba la SEC, por lo que "cualquier manipulación de precios en el mercado al contado debería ser más difícil".

SE DESATA LA ILUSIÓN: "LOS ETF LLEGARÁN TARDE O TEMPRANO"

Lo cierto es que la decisión, que cogió por sorpresa al mercado, ha desatado el optimismo. Al repunte de los precios hay que sumar las valoraciones de numerosos analistas que señalan que ahora la Comisión, con o sin apelación, tiene más difícil evitar que estos productos de inversión vean la luz.

Alex Adelman, consejero delegado y cofundador de Lolli, una app de cash back y recompensas de bitcoin, destaca que el fallo judicial es un "voto de confianza" al resto de solicitudes de ETF de bitcoin al contado. "Ahora es el momento de que Estados Unidos adopte la innovación poniendo bitcoin a disposición de los inversores a través de productos basados en el intercambio o se arriesgue a quedarse atrás frente a las potencias mundiales que se están moviendo más rápido para reclamar esta ventaja", señala.

Jake Chervinsky, director de regulación de la Blockchain Association, ha asegurado que la victoria es "enorme" y que representa "una enorme vergüenza" para la SEC. "Es muy raro que un tribunal federal de circuito declare que una agencia ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) actuando de forma arbitraria y caprichosa", ha escrito en X, la antigua Twitter.

No obstante, Chervinsky no parece tener claro cuál será el siguiente paso de la SEC. En este sentido, el experto de la Blockchain Association cree que el regulador podría elegir la apelación y "forzar un litigio más largo y costoso". Esta posibilidad no es nada descartable, explica, ya que "es difícil subestimar la extrema hostilidad de los dirigentes de la SEC hacia las criptomonedas".

"No tengo ninguna duda de que tarde o temprano tendremos un ETF de bitcoin al contado. La única pregunta es si la SEC quiere hacer esto más doloroso para sí misma. Créame, si hay otra denegación, habrá otra demanda. El presidente Gensler también puede salvar la cara con la aprobación de un ETF de bitcoin. Esta es una oportunidad para decir "¡miren, no somos anticripto! ¡Estamos dispuestos a aprobar los productos adecuados!", ha añadido este experto.

Por su parte, James Seyffart, analista de ETF de 'Bloomberg', considera que no está claro que el regulador vaya a aprobar todos los ETF propuestos y cree que hay opciones reales de que se vuelva a abrir otro proceso judicial. De hacerlo, se le presentan dos caminos. Por un lado, la SEC tendría que revocar los ETF de futuros de bitcoin, algo bastante improbable en su opinión; por otro, debería esgrimir nuevas razones no utilizadas con anterioridad para explicar su rechazo.

Sea como fuere, lo cierto es que el futuro de los fondos cotizados de bitcoin al contado está empezando a aclararse. Desde la recepción de las solicitudes iniciales, el regulador tiene 240 días para dar respuesta a cada una de ellas. Algunos expertos se aventuran a pronosticar que, en el primer trimestre de 2024, la mayoría de ellas, sino todas, recibirán el visto bueno del regulador. Hasta entonces, toca esperar.