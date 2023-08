El fallo en el caso de Grayscale es el tema del momento en el mercado de las criptomonedas. La compañía que gestiona el mayor fondo de bitcoin (BTC) del mundo, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), se anotó una victoria judicial ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos después de que un tribunal ordenara al regulador revisar la solicitud de Grayscale para convertir GBTC en un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado tras la negativa inicial del regulador. Pero, ¿qué significa esto para el resto de ETF como los propuestos por BlackRock o Fidelity?

Contando el de Grayscale, hay 11 fondos cotizados de bitcoin al contado que están pendientes de recibir una decisión por parte de la SEC, la cual tiene un máximo de 240 días para comunicar su decisión tras aceptar la solicitud inicial. No obstante, todavía no está claro si la Comisión decidirá apelar la decisión del tribunal o si, tras aceptarla, finalmente no diera luz verde a la conversión de GBTC en el ETF propuesto. En cualquier caso, la mayoría de los analistas creen que la noticia es claramente positiva para el espacio de las criptomonedas.

"A pesar de la inevitable apelación de la SEC, no hay duda de que los ETF de BTC al contado llegarán a EEUU. No creemos que la SEC actúe con mala fe y el resultado más probable es una aprobación en bloque de las solicitudes que cumplan los requisitos, probablemente en el primer trimestre de 2024", afirma Tim Bevan, consejero delegado de ETC Group.

Por su parte, Alex Adelman, consejero delegado y cofundador de Lolli, una app de cash back y recompensas de bitcoin, destaca que el fallo judicial es un "voto de confianza" al resto de solicitudes de ETF de bitcoin al contado. "Ahora es el momento de que Estados Unidos adopte la innovación poniendo bitcoin a disposición de los inversores a través de productos basados en el intercambio o se arriesgue a quedarse atrás de las potencias mundiales que se están moviendo más rápido para reclamar esta ventaja", señala.

Jake Chervinsky, director de regulación de la Blockchain Association, ha sido más rotundo y ha asegurado que la victoria es "enorme" y representa "una enorme vergüenza" para la SEC. "Es muy raro que un tribunal federal de circuito declare que una agencia ha violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) actuando de forma arbitraria y caprichosa", ha escrito en su perfil de X, la red social antes conocida como Twitter.

"El Circuito DC rechazó rotundamente la opinión de la SEC de que la propuesta de ETF de Grayscale no estaba "diseñada para prevenir actos y prácticas fraudulentos y manipuladores". La SEC ha pasado toda una década denegando propuestas de ETF de bitcoin al contado bajo este razonamiento. Esa era ha llegado a su fin", añade este experto.

Con todo, Chervinsky no está seguro de cuál será el siguiente paso de la SEC. Por un lado, el experto de la Blockchain Association cree que el regulador podría elegir la apelación y "forzar un litigio más largo y costoso". Esta posibilidad no es nada descartable, explica, ya que "es difícil subestimar la extrema hostilidad de los dirigentes de la SEC hacia las criptomonedas".

"No tengo ninguna duda de que tarde o temprano tendremos un ETF de bitcoin al contado. La única pregunta es si la SEC quiere hacer esto más doloroso para sí misma. Créame, si hay otra denegación, habrá otra demanda", ha reconocido este experto.

Sin embargo, Chervinsky opina que el supervisor de los mercados estadounidenses optará por una "salida semielegante" en la que mostrará su disconformidad, pero aceptará el fallo del tribunal, ya que es el movimiento "correcto". "También habrá presión política sobre la SEC para que apruebe los ETF de bitcoin al contado. No se trata solo de Grayscale. Todo el espacio de las finanzas tradicionales está preparado para un ETF de bitcoin", asegura.

"El presidente Gensler también puede salvar la cara con la aprobación de un ETF de bitcoin. Esta es una oportunidad para decir "¡miren, no somos anticripto! ¡estamos dispuestos a aprobar los productos adecuados!", ha añadido.

Asimismo, James Seyffart, analista de ETF de Bloomberg, cree que no está claro que el regulador vaya a aprobar todos los ETF propuestos y, conociendo el historial del regulador, es posible que elija enfrentarse de nuevo a Grayscale ante un tribunal. De hacerlo, se le presentan dos caminos.

Por un lado, Seyffart explica que la SEC tendría que revocar la aprobación de los ETF de futuros de bitcoin. La reciente directiva del Circuito DC establece esencialmente que no se puede plantear preocupaciones sobre la manipulación del mercado mientras se permiten ETFs de futuros de Bitcoin. Sin embargo, cree que la probabilidad de que esto ocurra es bastante baja.

La segunda opción, añade, es negarse a la aprobación esgrimiendo nuevas razones "no utilizadas antes". El analista de Bloomberg sugirió que esto podría estar relacionado con la custodia o liquidación de bitcoin, una preocupación que no se aplica a los ETF de futuros. Cabe recordar que la SEC ha planteado importantes preocupaciones en relación con los acuerdos de custodia.