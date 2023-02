“No va a ser un dinero efectivo. No es un depósito eficaz de riqueza. No es un medio de intercambio eficaz. Creo que ha sido bastante asombroso lo que ha conseguido en 12 años, pero no tiene relación con nada”, apuntó Dalio en una entrevista concedida a ‘CNBC’, donde subrayó que todo el bitcoin del mundo vale un tercio de lo que vale Microsoft y que hay “muchas industrias mucho más interesantes” que las 'criptos', como es el caso de la biotecnología.

"#Bitcoin has no relation to anything. It's a tiny thing that gets disproportionate attention," says @RayDalio on #crypto. "The value of $BTC is less than 1/3 of $MSFT stock. It's not an effective store of wealth. But we are in a world where money as we know it is in jeopardy." pic.twitter.com/Cc7o2TwkxG