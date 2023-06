En una conferencia organizada por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF, por sus siglas en inglés), el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha señalado que la operación ha sido la primera de este tipo contra activos en criptomonedas vinculados al IRGC y a Hezbolá.

La incautación de las carteras de criptomonedas se produjo después de que Defensa aprobase la medida hace varias semanas, según un comunicado del Gobierno de Israel. En el esfuerzo participaron la agencia de espionaje israelí Mossad, su oficina de inteligencia militar, la policía israelí y otras agencias del país de Oriente Próximo.

Según Gallant, la estructura diseñada por Hezbolá y la Fuerza Quds "transfirió millones de dólares" para la "financiación del terrorismo" desde "principios de año". Asimismo, el ministro de Defensa ha señalado la presencia de "intermediarios sirios" en este esquema, al tiempo que subrayó que la financiación procedía de terceros y se entregaba a los grupos terroristas a través de cambistas.

"Quienquiera que financie el terrorismo o mantenga una relación financiera con operativos terroristas debe saber que es un objetivo, al igual que cualquiera que dirija el terrorismo", advirtió.

NEWS: Israel’s NBCTF announced it seized ~$1.7 million worth of crypto from Hezbollah & Iran’s Quds Force & disrupted their crypto-based terrorism financing infrastructure. We’re proud to say Chainalysis tools played a role in this effort. Read more: https://t.co/3BMJrih0uJ