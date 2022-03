Las estafas 'tirón de alfombra' ('rug pull' en inglés) siguen siendo de las actividades delictivas con criptomonedas que más víctimas acumulan entre inversores incautos que se lanzan de la cabeza a la piscina en proyectos de activos digitales o de finanzas descentralizadas (DeFi por sus siglas en inglés). Recientemente, este tipo de timo mediante el que los compradores envían fondos para un proyecto que acaba desapareciendo con todos los fondos, dejando a los inversores con las manos vacías, ha dado con un filón en los tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés).

Como área de reciente expansión, el espacio de los tokens únicos "está muy abierto a los fraudes y a las estafas", indican los expertos de Wealth Mastery, ya que "hay un montón de recién llegados, el seudonimato es la norma, y el FOMO (Fear of Missing Out -miedo a quedarse fuera-) ha sido a veces muy alto". Además de los verdaderos estafadores, "hay algunos creadores poco fiables e inexpertos que no son inicialmente deshonestos, pero que no pueden cumplir con lo que se comprometen", prosiguen estos analistas. "No hay acuerdos comerciales convencionales, y no es de extrañar que algunos proyectos acaben en nada", explican.

Distinguen los analistas del equipo de Lark Davis entre el 'rug pull' duro y el blando. El primero se produce cuando los compradores envían dinero, no reciben nada a cambio y el sitio web del proyecto y los canales de las redes sociales se cierran. También se produce cuando se recibe el token único antes de que el proyecto se cierre, pero el valor de lo recibido es inexistente. Un 'tirón de alfombra' blando es menos claro. En este caso, el comprador recibe el NFT y el proyecto sigue funcionando. Salvo que en realidad no está desarrollando nada, sólo está haciendo lo mínimo para dar la apariencia de que está funcionando.

Este tipo de estafas pueden prolongarse indefinidamente, lo que permite a los desarrolladores seguir cobrando los derechos de las ventas secundarias. Asimismo, pueden ser difíciles de identificar porque hay casos en los que el desarrollo se ralentiza por motivos no delictivos, o porque los equipos están trabajando pero no son buenos comunicando lo que están haciendo.

"También hay desarrolladores que simplemente se rinden", apuntan desde Wealth Mastery. "Estrictamente, quizás no se trate de una estafa, ya que no tenían previsto abandonar desde el principio. Pero a nivel práctico, el resultado final es el mismo".

CÓMO EVITAR LOS TIRONES DE ALFOMBRA

Sean duros o blandos, los inversores no dejan de llevarse una mala experiencia al caer en este tipo de estafas, lo que alimenta la percepción de que la compraventa de tokens, no fungibles o criptoactivos de otras clases, está lleno de delincuentes. Esta mala fama ralentiza la adopción de las monedas electrónicas, por lo que los expertos de Wealth Mastery aconsejan mantener el radar encendido y seguir una serie de pasos que reducirá el peligro de ser víctima de uno de estos timos.

1. Investigue al equipo

Si el equipo es transparente con la criptocomunidad ya es un comienzo, señalan, pero aún así, aconsejan comprobar sus redes sociales e investigar. Si un proyecto promete cosas como juegos de alto calibre o una línea de moda, entonces debería tener un enfoque corporativo con credenciales verificables.

Lejos de los proyectos corporativos, el seudónimo es común en el espacio NFT, pero debería ser una identidad persistente, que permita comprobar el historial y las conexiones. "Si los creadores y desarrolladores están bien conectados en el espacio NFT y han producido un buen trabajo antes, no importa si son seudónimos o usan nombres reales. La prioridad es que se les conozca y que se compruebe que son conocidos", explican los expertos del equipo de Davis.

2. Mire las redes sociales

Con las NFT, esto significa Twitter y Discord. El consejo es asegurarse de que los seguidores de un proyecto son reales y no están comprados, para lo que se puede utilizar una herramienta de auditoría de Twitter. En Discord, se puede evaluar si un proyecto está comprometido con su comunidad. "Si el equipo hace promesas, busca pruebas sólidas que sugieran que pueden cumplirlas"-, manifiestan.

3. Compruebe la hoja de ruta

Esto se ha vuelto más difícil ya que ahora hay una especie de documento estándar, que incluye un poco de todo: metaverso, mercancía y tokens. Los expertos recomiendan fijarse en si la oferta es viable y está realmente relacionada con el proyecto, en lugar de ser un simple corta-pega genérico.

4. Busque liquidez

Otra clave es buscar proyectos que tengan sus NFT repartidas entre muchos propietarios, lo que crea más liquidez. Si la oferta es escasa y se concentra en un número reducido de propietarios, estos controlan los precios y no se producen cifras orgánicas que se puedan medir.

Hay que prestar atención a los proyectos poco fiables que pueden comerciar con sus propias NFT entre varios monederos, para dar la impresión de actividad y precios altos.

5. Compre en el mercado secundario

La forma más segura de evitar los 'tirones de alfombra' comprar en los mercados secundarios en lugar de en las plataformas de compraventa.

En general, resumen los expertos de Wealth Mastery: "elige tus monedas con cuidado y, en caso de duda, mantén tus preciados ethereums. Siempre habrá nuevas oportunidades a la vuelta de la esquina".