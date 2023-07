La victoria parcial de Ripple ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha sido bien recibida por el mercado de las criptomonedas. No obstante, Bank of America (BofA) cree que el fallo judicial no aporta demasiada claridad sobre la regulación que deben tener las criptomonedas, lo que no favorece a los activos digitales.

Según un informe publicado por la entidad, un marco regulador exhaustivo es crucial para la adopción generalizada de los activos digitales y la participación institucional. Sin embargo, la reciente sentencia en el caso Ripple no hace demasiado en este sentido, ya que "las implicaciones de las sentencias son difíciles de determinar".

"El juez dictaminó que la venta programática de XRP por parte de Ripple en los intercambios de activos digitales no constituía una oferta y venta no registrada de contratos de inversión, sino principalmente porque ya se había producido una oferta y venta inicial no registrada a inversores institucionales que creó un mercado", señalan los analistas de BofA.

"No hay evidencia de que un Comprador Programático razonable, que generalmente era menos sofisticado como inversor, compartiera "entendimientos y expectativas" similares y pudiera analizar los múltiples documentos y declaraciones que la SEC destaca, que incluyen declaraciones (a veces inconsistentes) a través de muchas plataformas de medios sociales y sitios de noticias de una variedad de oradores de Ripple (con diferentes niveles de autoridad) durante un período prolongado de ocho años", ha explicado la magistrada encargada del caso en la sentencia.

De igual modo, Bank of America señala que sigue diferenciando entre el comercio de 'tokens' nativos de blockchain, para los que aún se están estableciendo regulaciones, y el comercio de activos tradicionales tokenizados, incluidos los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) o el oro, para los que las "reglas ya están establecidas y los volúmenes de negociación ya han alcanzado billones de dólares".

Por otro lado, desde Bernstein recalcan que el fallo reduce el "exceso de valores sobre los tokens vendidos en los intercambios", y es un "gran alivio para todos los tokens vendidos en plataformas secundarias".

"Esto debilita la postura de la SEC de que la ley de valores es clara y no se requiere una claridad separada para los activos digitales, dada la interpretación contextual requerida en cada caso", han indicado estos expertos.