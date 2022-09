Apple ha dado lo que parece ser un gran paso al anunciar que permitirá que las aplicaciones basadas en tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés) estén disponibles en la Apple App Store. Sin embargo, la compañía está incluyendo sus comisiones estándar del 30% para todas las transacciones, un mecanismo que muchas empresas de NFT argumentan que no es razonable y simplemente no es factible para su existencia en la tienda.