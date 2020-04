Hoy os propongo una entrevista a Ana Sainz, directora general de la Fundación SERES sobre Empresas y Responsabilidad , “La emergencia sanitaria y el paso al frente de las Empresas”

Querida Ana, estamos viviendo un momento terrible que nunca hubiéramos pensado vivir ... el impacto social es enorme y el económico también ... ¿cómo están reaccionando las empresas..hoy es cuando el tema de la responsabilidad es clave?

Querido Pippo coincido contigo, momentos que nunca hubiésemos imaginado y que nos gustaría no tener que vivir. Y lo más positivo la reacción que estamos viendo de ciudadanos, entidades sociales, emprendedores, empresas …. Si nos detenemos en las empresas, estamos viendo lo que vivimos en otras ocasiones del pasado. Por ejemplo, durante la crisis de 2008, se pidió a las empresas que respondiesen con la capacidad que tienen para adaptarse a los cambios. Con esta premisa, hemos visto cómo durante la emergencia sanitaria las empresas han dado un paso al frente y han querido trabajar en colaboración y ofrecer soluciones o al menos contribuir a problemas concretos derivados de esta crisis. En SERES, hemos comprobado cómo este movimiento de valor compartido entre sociedad y empresa, que llevamos defendiendo juntos durante algo más de una década, se hace siempre más necesario y crucial que nunca. Las crisis desnudan de lo accesorio, todas lo hacen. En este caso, en España, una de las zonas rojas de Europa en número de afectados por el COVID19 y fallecidos, hemos visto un tejido empresarial comprometido, que quiere estar cerca de quienes más lo necesitan y pasa a la acción. En la fundación hemos querido recoger todas esas iniciativas en SERESResponsables, también para ser punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos en plena emergencia.

Si antes de esta dramática crisis sanitaria y económica las empresas estaban siempre más concienciándose sobre un cambio de modelo hacia la sostenibilidad a 360% de su actividad de negocios ... qué va a pasar cuando superemos esta emergencia? Imagino que lo primero es dinamizar otra vez la economía que estará muy tocada ...

Muy pocos podían anticipar que viviríamos un confinamiento global y que se desencadenaría una emergencia sanitaria internacional a partir de un virus desconocido. El COVID-19 ha cambiado el mundo que conocíamos y seguramente abre paso a un orden diferente, que como todas las disrupciones viene acompañado también de nuevas oportunidades para estar a la altura,innovar, mejorar y aprender. La alarma sanitaria y recuperar actividad económica son la prioridad de todos para recuperar la normalidad. Es un momento extraordinario, porque no solo supone retomar la actividad, hacerlo motivando a los equipos en un momento doloroso, en un entorno de incertidumbre y asumiendo el reto de hacerlo en colaboración. Una gestión responsable en estos casos no solo es importante sino extremadamente necesaria. Las empresas son y serán los agentes mejor preparados para afrontar este cambio de paradigma, que navega entre la incertidumbre de lo que vendrá y no conocemos y el anclaje de la agenda 2030, un puerto fijo, con unas metas que nos permiten seguir trabajando en colaboración sin dejar a nadie atrás.

Las soluciones a los nuevos desafíos que teníamos claras antes de esta pandemia serán las mismas o este cisne negro que estamos viviendo representará un antes o un después y nada será como antes?

Lo decía antes, creo que esta crisis del COVID-19 supone un nuevo paradigma que nos tocará vivir. Los cambios son oportunidades extraordinarias para las empresas para innovar y liderar con responsabilidad. Son varios los cambios estructurales que se prevén y también nuevos colectivos desfavorecidos que surgirán. A las empresas y la sociedad civil les toca trabajar juntos para responder a la crisis inmediata y desarrollar planes para una recuperación, poner el foco en largo plazo sin descuidar el apoyo a las personas más vulnerables.

Analizamos estos desafíos y soluciones bajo el prisma de esta increíble experiencia.. Empezamos con el tema demográfico (España vaciada, colectivo mayores (retos que plantean como uno de los grupos poblacionales más grandes). Pasamos al tema de la Desigualdad... ¿y la Brecha tecnológica?

Todos los desafíos que planteas (España vaciada, mayores, desigualdad o brecha tecnológica) son retos sociales a los que nos enfrentamos desde hace tiempo. El impacto de una pandemia global como la que estamos viviendo solo aumenta el impacto de este tipo de desafíos sociales. En SERES trabajamos desde hace tiempo muy de cerca estos temas con las empresas. Contamos con grupos de trabajo (LabSERES) dedicados a demografía, envejecimiento, Agenda 2030 o Inteligencia Artificial. Son grupos en los que las empresas se reúnen, reflexionan y comparten mejores prácticas sobre temas de gran calado social como éste.

El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales. Las soluc iones que pueden aportar las empresas al reto del envejecimiento son variadas, pero en todas se apunta a la innovación y la accesibilidad global como vía de trabajo. La emergencia sanitaria ha colocado en primera línea a este colectivo como uno de los más golpeados por los efectos de la enfermedad, el aislamiento del confinamiento por los problemas de soledad y también por su escaso acceso a la tecnología (la gran aliada para acceder de manera segura a los servicios y prevenir contagios). Las empresas deben pensar en soluciones globales. El trabajo en red, la colaboración y cooperación entre distintos agentes (administración, empresas, entidades sociales, usuarios, etc.) y la suma de cada una de las herramientas desarrolladas por todos tiene un efecto multiplicador y puede ser el principio de la solución para un desafío de estas características y dimensiones.

Si hablamos de desigualdad, la emergencia sanitaria ha evidenciado brechas y colectivos más vulnerables en materia de empleo y acceso a la tecnología. La gran pregunta es si todos los sectores de la población pueden afrontar el confinamiento en las mismas condiciones. Claramente no. El tipo de trabajo, el nivel educativo, género, edad y el lugar donde vivimos son factores determinantes a la hora de plantear qué medidas de seguridad hemos podido afrontar en esta emergencia y cómo ha repercutido en nuestra salud.

Por eso (y a modo de síntesis) los colectivos más vulnerables son uno de los focos principales de trabajo en el día a día de la fundación. Nos movemos en el entorno de lo social y es precisamente una de las dimensiones más exigentes de la empresa, porque cuenta con una barrera importante: hacer tangible su retorno.

Y el tema de la flexibilidad en función de los nuevos escenarios de crisis, la necesaria adaptación por parte de las empresas, como por ejemplo el teletrabajo?

El papel de la tecnología como acelerador de un gran experimento que nadie se había atrevido a hacer hasta el momento: trabajar en remoto desde multitud de regiones del mundo de manera simultánea. Creo que la tecnología ha abierto una oportunidad extraordinaria y ha acelerado cambios, pero también ha puesto sobre la mesa una mayor conexión entre el mundo digital y el analógico: phygitalcomo lo llaman algunos. Experiencias para el consumidor y el ciudadano más cercanas, más humanas y más eficientes.

¿Como tiene que ser un negocio responsable y una empresa con propósito sostenible?

Sobre todo, una empresa debe contar con un compromiso social sólido. Creo que es la clave de un modelo responsable robusto, con propósito (algo que exige la sociedad y el contexto más que nunca). Sabemos que las compañías no se diferencian por la calidad de un producto sino por la conexión que logran obtener con la sociedad y en último caso por sus valores únicos. Un sector privado responsable es indispensable para el crecimiento, la productividad, la innovación y la creación de empleo, todos ellos generadores de desarrollo y oportunidades. Trabajamos poniendo el foco en las personas y somos conscientes de que en este cambio de paradigma, que vivimos, los mejor posicionados no serán los más fuertes, sino los más ágiles, los que sepan ser pioneros y abrazar el cambio.

¿Cómo se compatibiliza el Impacto social con el retorno empresarial?

Nos movemos en el entorno de lo social y es precisamente una de las dimensiones más exigentes de la empresa, porque cuenta con una barrera importante: hacer tangible su retorno. En SERES nos preocupamos y también ocupamos de esto y medimos el impacto y la contribución real de las empresas a la sociedad a través de un informe anual que elaboramos junto con Deloitte (VI Informe del impacto social de las empresas).Algunos de los datos que se desprenden de dicho informe son:

Las iniciativas relacionadas con el ámbito social siguen incrementando. El 74% de estos proyectos realizados por las empresas analizadas han sido en el ámbito del bienestar y la cobertura de necesidades sociales, destacando especialmente su preocupación por ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social.

La inversión en RSE durante 2018 llegó a 1.246 millones de euros, los cuales beneficiaron a 55 millones de personas, siendo 33 millones los beneficiarios directos.

Y hemos visto cómo este impacto social, también tiene repercusión en los resultados de la compañía, en su resiliencia y capacidad de adaptación. Con la herramienta rsc2 y rsc3 estamos acercando a las empresas a la medición del valor económico en sus compañías, a valorar su impacto en ingresos, costes, reducción de riesgos, engagement de los empleados, reputación, innovación. En definitiva, generar diferenciación y ventaja competitiva.

¿Cuál es la función y el objetivo de la Fundación SERES?

SERES nace para inspirar y afrontar el reto de la transformación de las empresas a la hora de asumir su posición frente a los problemas sociales y lo hace en un contexto de cambio y en un mundo conectado en tiempo real. Somos 150 empresas, que asumimos el reto de la transformación de las corporaciones. Nuestro foco lo ponemos en las personas. Contamos con un ambicioso plan estratégico, que tiene como objetivo: posicionar a SERES como un referente de excelencia, transformación e innovación social. Tras más de 10 años, que cumplimos en 2019, el balance no puede ser más estimulante. Y lo hemos conseguido gracias a una combinación entre propuesta de valor diferenciadora y apuesta por talento diverso.

¿Cómo es de importante la escucha a los grupos de interés y alianzas. ODS – Agenda 2030?

SERES defiende un movimiento transformador para el que lleva buscando, desde su fundación, empresas que implementen el impacto social integrado en su estrategia. Una buena forma de canalizar ese impacto social son los ODS, ya que el 84% de las compañías españolas los incluye dentro de la estrategia de negocio, según la VI edición del Informe del impacto social de las empresas SERES-Deloitte. Generar valor social es posible y se vislumbra como una oportunidad para obtener resultados económicos, así como un impacto social positivo. Las empresas quieren avanzar, crear oportunidades de colaboración real ante los retos sociales, implementación de nuevos procesos de trabajo, mayor eficacia y sostenibilidad en los resultados, pero no es una tarea fácil. Por ese motivo nos esforzamos en crear una espiral de excelencia positiva, tender puentes (importantísima la función de las alianzas y el trabajo en colaboración) que entre unos y otros consigamos aprender, explorar tendencias, descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, y sobre todo mostrar casos de estrategia de valor compartido que originen valor tangible e impacto positivo para las empresas. Respondemos al desafío de sentar en la misma mesa sociedad y empresa para crear y compartir valor.

¿Podemos decir que las empresas españolas han dado un paso adelante en la contribución a la solución de los retos sociales? ¿Algunos ejemplos de proyectos de colaboración?

La empresa española se moviliza y actúa. Lo hemos visto en esta última década, pero está quedando patente durante la irrupción del COVID-19. Han sabido reaccionar rápido y asumir un rol de líderes responsables, que es tan necesario en este tipo de situaciones. En SERES nos obsesiona que siempre haya valor para todos y que esté integrado en la estrategia de las compañías manteniendo el foco en las personas. Lo comentaba al principio de la entrevista: #SERESResponsables, iniciativa promovida por SERES tras la crisis del COVID-19, apoya a las empresas y ONG en su respuesta a la emergencia, mostrando proyectos que están en marcha y que suponen una contribución a resolver problemas concretos, así como detectar nuevas necesidades que pueden cubrirse. Hemos tenido una respuesta rápida y muy activa por parte de las compañías. Es una enorme satisfacción saber que contamos con empresas comprometidas capaces de trabajar en colaboración poniendo a las personas en el centro.

Para recopilar mirando hacia el futuro. ¿Quétransformación para las empresas? ¿Cuáles nuevos modelos? ¿Qué innovación social e impacto económico?

En SERES hablamos a menudo de la construcción de empresas más humanas, en las que el peso de los intangibles determina más su sostenibilidad en el tiempo, su predilección por parte de los consumidores o inversores, pero sobre todo que en plena 4ª revolución industrial no dejan a nadie atrás. Estamos convencidos y la experiencia nos dice que las organizaciones pueden contribuir significativamente al desarrollo económico, social o medioambiental, ya sea a través de sus operaciones o de la creación de cadenas de valor. La empresa tiene capacidades para llevar a cabo un reto ambicioso: generar soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles. Los ejemplos de empresas que ofrecen resultados económicos como sociales han puesto de manifiesto que generar valor social es posible y se vislumbra como una oportunidad para generar resultados económicos, así como un impacto social positivo.

¿La Empresa finalmente será diversa?

Un sector privado responsable es indispensable para el crecimiento, la productividad, la innovación y la creación de empleo, todos ellos generadores de desarrollo y oportunidades. La emergencia sanitaria ha evidenciado aún más la necesidad de aplicar una visión a largo plazo, un liderazgo responsable y entenderlo como factores estratégicos en las compañías. Estamos hablando de que llegó el momento de las compañías socialmente comprometidas. Una transformación silenciosa hacia una sociedad más sana con empresas más fuertes en cooperación con los demás agentes.

Giuseppe Tringali