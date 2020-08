Hoy entrevisto a Juanjo Amorín Presidente y Fundador de EDIX, el Instituto de Expertos Digitales de la UNIR sobre la recualificación y la reinvención profesional en la era digital.

- Estimado Juanjo , en relación a tu experiencia en formación digital, ¿cómo ves la situación en España en términos de digitalización de las Empresas ?

•JA :

En las grandes empresas, en términos generales, con progresos adecuados porque ha habido inversión en tecnologías, en contratación de personal con talento en áreas esenciales para la digitalización de una compañía y en la elaboración de procesos adecuados para digitalizar el negocio.

Pero en España, 8 de cada 10 empresas tienen menos de 10 empleados. La digitalización de este ecosistema o no se ha hecho o se está haciendo con el dicho español “Lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas”. Y esto es un problema. No debemos olvidar que un proceso de digitalización empieza por las personas. Si tus trabajadores no están formados, no compres tecnología pensando que con eso ya estás digitalizando tu empresa. Te pasará como con las lentejas.

- ¿La Pandemia está acelerando el proceso de digitalización ?¿Se puede decir que una Empresa que utiliza smart working es una Empresa digital ?

JA :

No. Volvemos a lo de antes. Si tú tienes una ferretería con 10 trabajadores y 600.000 referencias de venta, el smart working no resuelve tu problema. Lo resuelve que tus 10 trabajadores entiendan primero cómo es el negocio de vender tornillos en el siglo XXI. Después, hablamos de procesos, de formación, de automatización, de robotización, de logística, de puntos de venta online, de segmentación de audiencias…

- ¿Qué características tiene que tener una empresa realmente digital?

JA :

1/ Tiene que ser una empresa de capital humano. Esto quiere decir que ha de tener claro que la digitalización se crea por un equipo de personas. Y un buen equipo se construye de manera equilibrada: el porcentaje de digitalización de los puestos directivos tiene que ser igual al de los “digital workers” o empleados de operaciones.

2/ Tiene que ser smart en todos sus procesos funcionales. Ha de funcionar como un cuerpo humano: aprendiendo en tiempo real de cada actuación que haga.

3/ Tiene que estar orientada a la experiencia. La experiencia buscando siempre la excelencia. En todos los movimientos: en la comunicación, en el contacto con el cliente, en el uso del producto o servicio…

- ¿El talento digital es una de las características ?

JA :

Es LA CARACTERÍSTICA.

-La difícil situación económica y el siempre mayor utilizo de la tecnología e la IA preocupan quien tiene el trabajo y también a quien no lo tiene y lo busca. Se perderán unas series de trabajos y se espera que aumentarán los nuevos … cuales son estos nuevos trabajos que se están creando en este mundo digitalizado , cuales las oportunidades de empleo?

JA :

Hay una creatividad de edix que genera mucho debate en redes sociales. Reza así: “un minuto de silencio por los oficios no digitales”. Obviamente, es un copy publicitario que busca llamar la atención.

Pero pocos oficios en el mundo no tendrán cambios mayores por la aplicación de las tecnologías expansivas como el IA, la VR, la robótica, la impresión 3D…

Yo, a los hijos de amigos que tienen 17 años, les estoy recomendando que combinen sus estudios universitarios con una formación orientada a la empleabilidad en un oficio digital. En aquel oficio que esté más cercano a esa formación universitaria (o no). Lo importante es que aprendan a trabajar con los componentes básicos de la nueva economía: los datos, la tecnología, la semántica, la automatización…

Por eso creamos Edix. Porque nadie enseña oficios digitales. Los masters no enseñan a hacer. Porque ese no es su objetivo.

- ¿Qué tipo de perfil y de cv necesitan las empresas? ¿Es suficiente ser especialistas digitales ?

JA :

Las empresas necesitan Digital Workers. Trabajadores altamente cualificados en las operaciones digitales del día a día. No es que sobren, pero abundan los directivos con masters digitales. El cuento de los indios y los jefes. Pues sí, faltan indios, pero formados en habilidades y super competencias digitales.

- ¿Qué piensas de la formación dual y especialista es suficiente el Online ?

JA :

La formación conceptual-práctica (lo que llamamos dual) es la formación necesaria para la reconstrucción de un país como España en la era post-COVID. No entendería una reconstrucción del sector turístico (por ejemplo), sin pensar en cuestiones tan básicas como… ¿podemos hacer que los camareros, el personal de limpieza de habitaciones, los recepcionistas de hoteles, gracias a nuevas habilidades digitales, transformen la experiencia de un cliente (viajero) incrementando el valor percibido por este? ¿Ese es uno los caminos para ofrecer un turismo de calidad, personalizado, que se pueda vender más caro y que sea diferencial frente al de otros países?

Y para formar a tantos millones de personas, necesitamos modelos online escalables y democráticos: accesibles para todos, independientemente del lugar en el que vivas, de las horas que tengas para estudiar, y del dinero del que dispongas. La formación online resuelve estos 3 problemas.