El objetivo de caída del corto plazo lo podríamos situar en los 30 euros

Análisis Técnico S1 30 S2 22 R1 44 R2 48 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Nefasto aspecto técnico el que podemos apreciar en Renault que desde que dibujara los máximos de 2018 ha perdido un 65%de su valor. El gap bajista que pudimos ver este pasado 23 de enero no se ha cubierto lo que es una nueva muestra de la debilidad actual de las ventas. Para las próximas jornadas lo más normal es que podamos acabar viendo una continuación de las caídas hasta el nivel de los 30 euros aunque sin descartar un desplome de su cotización hasta los mínimos de 2009 que presenta en los 10 euros lo que supondría un desplome adicional del 70% desde los precios actuales de cotización. No creemos que sea una buena idea la toma de posiciones por estos precios y es que no apreciaremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 44 euros, precios un 24% por encima de los precios actuales.