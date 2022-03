El primer nivel de resistencia en el mercado español se encuentra en los 8.510 puntos

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA

Naturgy se mantiene cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde empieza a dar señales de fortaleza que nos invitan a pensar en el inicio de una recuperación. La perforación de la resistencia de los 24,85 euros nos podría estar avanzando una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 27 euros.

A pesar de los descensos del martes Red Eléctrica es uno de los valores que no perdemos de vista y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas semanas. La compañía se mantiene cotizando en una banda lateral justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Atentos a un cierre por encima de los 18,17 euros ya que sería la señal que nos haría interesarnos por la compañía. No la perdemos de vista.

Atresmedia se mantiene cotizando en una banda lateral justo por encima de la media de la media de 200 sesiones. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 3,97 euros ya que sería la señal que nos haría pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista. No la perdemos de vista.

ACS se encuentra consolidando niveles tras conseguir perforar la resistencia de los 24,46 euros. Su aspecto técnico es bueno y tras un alto en el camino no descartamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 26 euros. No la perdemos de vista.

Enagas se encuentra cotizando en las inmediaciones de los máximos anuales. Atentos a un cierre por encima de los 20,73 euros ya que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 22 euros. No la perdemos de vista.